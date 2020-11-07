ÖZET | Everton - Manchester United: 1-3

Premier Lig'in 8. hafta maçında Everton, Manchester United'ı ağırladı.

Konuk takım, 25 ve 32. dakikalarda Bruno Fernandes, 90+5. dakikada ise Edinson Cavani'nin attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Everton'ın tek golünü 19. dakikada Bernard kaydetti.

Everton'da milli futbolcu Cenk Tosun, 80. dakikada James Rodriguez'in yerine oyuna dahil oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, bu sonuçla Premier Lig'de iki hafta sonra galip geldi. Ligde bir maçı eksik Manchester ekibi, puanını 10 yaptı. Son 4 haftadır kazanamayan Everton ise 13 puanda kaldı.

