ÖZET | Fatih Karagümrük 1-2 Fenerbahçe

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük evinde ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1'lik skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Thiam ve 53. dakikada Valencia'dan geldi. Karagümrük'ün tek sayısını ise 67. dakikada Borini kaydetti.

Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 51'e yükselterek zirve yarışında hata yapmadı. 4 maç sonra yenilen Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

KARAGÜMRÜK'ÜN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

2-0 sonrasında daha etkili bir oyun oynamaya başlayan ve Borini ile farkı 1'e indirdikten sonra da baskısını hissettiren Karagümrük'ün 74. dakikada attığı gol VAR ile iptal edildi.

Savunma arkasına gönderilen pasla ceza alanında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda Altay topu çıkardı devamında Bertolacci topu ağlara gönderdi ve sevinç yaşadı. VAR incelemesi sonrası Halis Özkahya, Sobiech'in pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret etti ve gol iptal edildi.