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ÖZET | Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş

21.01.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş

Süper Lig'in. 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçen hafta derbide Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü de 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Vincent Aboubakar, 50 ve 70. dakikada Bernard Mensah, 66. dakikada Cyle Larin kaydetti. Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın 64 dakikada bir şutu direğe takılırken, Adem Ljajic'in 81'de attığı gol ise öncesinde Dorukhan Toköz'ün topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Fatih Karagümrük'ün tek golü 78. dakikada Fabio Borini'den (penaltı) geldi.

Son 8 haftada 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 41'e yükseltti. İki maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ 5 YIL SONRA OLİMPİYAT STADI'NDA

Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlılar 3 oyuncusu sarı kart ceza sınırında çıktı.

Üç sarı kartı bulunan Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal üçer sarı kartla görev aldı.

Beşiktaşlı üç futbolcu bu maçta sarı kart görmeleri halinde pazar günü oynanacak Göztepe maçında görev yapamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

6' Beşiktaş atağında, sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.

14' Sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.

30' Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini, soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topun sahibi oldu.

42' De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar, rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

44' Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 38 Serhat Ahmetoğlu), Campi, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Ndao, Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Larin, Hutchinson, Mensah, N'Koudou, Aboubakar

Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 33 Hedenstad (Fatih Karagümrük)

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