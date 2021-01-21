ÖZET | Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş

Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Vincent Aboubakar, 50 ve 70. dakikada Bernard Mensah, 66. dakikada Cyle Larin kaydetti. Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın 64 dakikada bir şutu direğe takılırken, Adem Ljajic'in 81'de attığı gol ise öncesinde Dorukhan Toköz'ün topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Fatih Karagümrük'ün tek golü 78. dakikada Fabio Borini'den (penaltı) geldi.

Son 8 haftada 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 41'e yükseltti. İki maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ 5 YIL SONRA OLİMPİYAT STADI'NDA

Vodafone Park'ın inşaatı nedeniyle 2015-2016 sezonunda iç saha maçlarının bir bölümünü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Beşiktaş, uzun bir aranın ardından İkitelli'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son lig maçında Galatasaray'ı 14 Aralık 2015 tarihinde 2-1 mağlup etmişti.