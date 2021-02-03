ÖZET | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 23. haftasında Karagümrük evinde Gaziantep FK ile karşı karşı geldi. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 58. dakikada Ndao ile 64. dakikada Borini'den geldi. Son 3 deplasman maçında puansız ayrılan Gaziantep FK, daha önceki 12 dış saha karşılaşmasında 1 kez yenilmişti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük puanını 34 yaparken, 4 maçtır kazanamayan ve yeni teknik direktörü Sa Pinto ile galibiyet arayan Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8' dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko, önündeki rakibe rağmen meşin yuvarlağı sağa çekip sert vurdu ancak kaleci Aykut topu son anda çeldi.

15' dakikada Biglia'nın pasıyla soldan hareketlenen Borini, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ndao'ya gönderdi. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.