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ÖZET | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

03.02.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maç sonucu: 2-0

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yı 2-0'lık sonuçla mağlup etti. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Alassane Ndao ve Fabio Borini attı. Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti, Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı. Karagümrük ligdeki yükselişini sürdürürken, Gaziantep ekibi son 4 maçta 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Karagümrük evinde Gaziantep FK ile karşı karşı geldi. Vefa Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 58. dakikada Ndao ile 64. dakikada Borini'den geldi. Son 3 deplasman maçında puansız ayrılan Gaziantep FK, daha önceki 12 dış saha karşılaşmasında 1 kez yenilmişti.

Bu sonucun ardından son 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük puanını 34 yaparken, 4 maçtır kazanamayan ve yeni teknik direktörü Sa Pinto ile galibiyet arayan Gaziantep FK 35 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8' dakikada defansın uzaklaştırdığı topla ceza saha dışında buluşan Dicko, önündeki rakibe rağmen meşin yuvarlağı sağa çekip sert vurdu ancak kaleci Aykut topu son anda çeldi.

15' dakikada Biglia'nın pasıyla soldan hareketlenen Borini, topu bekletmeden ceza sahası içi sağ çaprazındaki Ndao'ya gönderdi. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

29' dakikada soldan gelişen Karagümrük atağında Balkovec'in ortasında, müsait durumdaki Ademi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

36' dakikada Mirallas'ın şık ara pasında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın altı pas içinden şutunda kaleci Aykut, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47' dakikada Balkovec'in sağdan kullandığı köşe atışında Ademi topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

58' dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Balkovec, Borini'yle paslaşarak soldan ceza sahasına girdi ve ortasını yaptı. Savunmaya da çarpan top, arka direkteki Ndao'nun önüne düştü. Senegalli oyuncu, boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

64' dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Koray Altınay'ın sağdan ortasında ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Borini'nin şık vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

83' dakikada Maxim'in ara pasında topla buluşan Kenan Özer, Roco'yu çalımlayarak şutunu çekti. Kaleci Aykut Özer topu çeldi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 86 Vato Arveladze), Ndao (Dk. 78 Emre Çolak), Castro (Dk. 57 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Salibur), Ademi (Dk. 77 Sobiech)

Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 72 Bilal Başacıkoğlu), Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray Vural (Dk. 84 Morais), Jefferson (Dk. 65 Andre), Rashid (Dk. 84 Sousa), Maxim, Mirallas, Dicko (Dk. 46 Kenan Özer)

Goller: Dk. 58 Ndao, Dk. 64 Borini (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 41 Biglia, Dk. 45 Bertolacci (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Mirallas, Dk. 89 Djilobodji (Gaziantep)

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