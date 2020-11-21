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ÖZET | Fatih Karagümrük - Sivasspor maç sonucu: 1-1

FUTBOL HABERLERİ  | 21.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

Ligin 9. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor arasında oynanan müsabakada taraflar puanları paylaştı. Sivasspor'un golü Kone'den gelirken, Karagümrük Sabo ile bu gole karşılık verdi. Öte yandan Fatih Karagümrük, maç sonrası puanını 13'e çıkartarak 4. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 9 puanla 13. sırada kendine yer buldu. Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

ÖZET | Fatih Karagümrük - Sivasspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Sivasspor 45. dakikada Arouna Kone ile öne geçerken, 86'da Erik Sabo kaçırdığı penaltıda kaleciden dönen topu tamamlayarak maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 13, Sivasspor 9 puana yükseldi. Karagümrük gelecek hafta Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 DG SİVASSPOR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Ferdi Karadoruk xx

Fatih Karagümrük: Vivano xxx, Lichaj x, Fatih Kuruçuk xx, Koray Altınay xx, Balkovec xx (Alparslan dk. 76 x), Lucas Biglia xxx, Erik Sabo xx, Ndao xx, Aatif x (Zeki dk. 75 x), Jimmy Durmaz xx (Ramazan dk. 90+3 ?), Artur Sobiech x (Mevlüt dk. 58 xxx)
Yedekler: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Furkan Kara, Aksel Aktaş, Efe Tatlı, Muhammed Pehlivan
Teknik Direktör: Şenol Can
DG Sivasspor: Samassa xxx, Marcelo Goiano xx, Samba Camara xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Claudemir xx, Isaac Cofie xx, Robin Yalçın x (Hakan Arslan dk. 87 ?), Max Gradel xxx (Erdoğan dk. 74 x), Yasin Öztekin xxx, Arouna Kone xx (Ninga dk. 90+3 ?)
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Barış Yardımcı, Kerem Atakan, Eren Şahin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Lichaj (dk. 44 k.k.) (DG Sivasspor), Sabo (dk. 86) (Karagümrük)
Sarı Kartlar: Biglia, Ndao, Koray, Sabo (Karagümrük), Camara, Samassa (DG Sivasspor)


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