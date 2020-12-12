ÖZET |Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Yeni Malatyaspor 3-0'lık skorla kazandı. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 22. dakikada Umut Bulut ve 48. dakikada Youssouf Ndayishimiye attı. Fenerbahçe, ilk kez Kadıköy'de üst üste 3. yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı. Yeni Malatyaspor ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkararak puanını 16'ya yükseltti. Fenerbahçe, gelecek hafta Gaziantep'e konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek. FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR ÖZET 1' Hakemin ilk düdüğü geldi ve zorlu mücadele başladı... 3' Yeni Malatyaspor'da Chebake'in sağ kaanttan yaptığı ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. 5' Caner'in sol kanattan yaptığı ortasını Yeni Malatyaspor savunmasında Hadebe karşıladı. 6' PENALTI! Tetteh ceza sahasında Tisserand'ın faulüyle yerde kaldı, maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 8' YENİ MALATYASPOR ÖNE GEÇTİ! Adem Büyük topu ve kaleci Altay'ı ayrı köşelere yolladı!

13' Fenerbahçe'de Gökhan'ın ceza sahasının sağından içeri çevirdiği top kaleci Ertaç'ta kaldı. 16' Caner'in kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte topla buluşan Gökhan'ın içeri aşırttığı top üst ağlarda kaldı. 18' Hafez'in kullandığı köşe vuruşunu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. 19' YENİ MALATYASPOR'DAN TEHLİKE! Acquah'ın içeriye doğru yükselttiği topa Tetteh kafayı vurdu, şutunu Altay kurtardı. 21' YENİ MALATYASPOR FARKI İKİYE ÇIKARDI! Sol kanattan Kubilay'ın ortasında altıpasta bomboş yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu! 22' Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Chebake uzaklaştırdı. 26' Fenerbahçe'de Ferdi'nin yine sağ kanattan yaptığı ortasını bu defa savunmada Youssouf uzaklaştırdı. 28' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu kaleci Ertaç yumruklayarak uzaklaştırdı. 30' Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurup sağlık görevlilerini sahaya davet etti. 35' Caner'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Ozan kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

38' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi. 39' Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Adem Büyük'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 41' Fenerbahçe'de Ferdi'nin sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Hadebe uzaklaştırdı. 45+2' Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Benjamin Tetteh'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 0-2 Yeni Malatyaspor 47' YENİ MALATYASPOR FARKI ÜÇE ÇIKARDI! Sol kanattan Hafez'in kullandığı serbest vuruşa altıpasta Caner'in üstünden kafayı vuran Youssouf topu ağlarla buluşturdu! 48' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Pelkas'ın ceza sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Ertaç kornere çeldi. 53' Yeni Malatyaspor'da Umut'un ceza sahasının sağından çektiği şutu kaleci Altay'ın kucağında kaldı. 55' YENİ MALATYASPOR DÖRDÜNCÜ GOLÜ KAÇIRDI! Ceza sahasının solunda topla buluşan Tetteh'in uzak köşeye vuruşunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 63' Fenerbahçe'de Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta gitti.