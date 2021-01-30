ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor

Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ortada geçen mücadelede ilk yarının sonunda Valencia'nın harika golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Enner Valencia'nın frikikten kaleye şutunda yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti ve sarı-lacivertliler bu golle galibiyete ulaştı. Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano 86. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Ligde son 8 haftada 7. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 45'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Marius Sumudica'nın kulübede olduğu ilk lig maçına çıkan ama kaybeden Çaykur Rizespor 25 puanda kaldı.

Süper Lig'de hafta salı günü Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor aynı gün Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

EROL BULUT'TAN DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi.