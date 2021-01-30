ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Çaykur Rizespor

Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ortada geçen mücadelede ilk yarının sonunda Valencia'nın harika golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Fenerbahçe'de 45+1. dakikada Enner Valencia'nın frikikten kaleye şutunda yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti ve sarı-lacivertliler bu golle galibiyete ulaştı. Çaykur Rizespor'da Fabricio Baiano 86. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
Ligde son 8 haftada 7. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 45'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Marius Sumudica'nın kulübede olduğu ilk lig maçına çıkan ama kaybeden Çaykur Rizespor 25 puanda kaldı.
Süper Lig'de hafta salı günü Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor aynı gün Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi.
Genç teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Kayserispor maçında olduğu gibi Altay Bayındır, Nazım Sangare, Attila Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta 11'ini sahaya sürdü.
Fenerbahçe'de yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Samuel-Osayi, Filip Novak, İsmail Yüksek ve Kemal Ademi forma bekledi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Samuel-Osayi, sarı-lacivertli ekipte ilk kez kadroya girdi.
Yedekler arasında müsabakaya başlayan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımından kadroya katılmıştı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı.
Bu oyuncuların yanı sıra, takıma yeni dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil de henüz hazır olmaması nedeniyle forma şansı bulamadı.
Ayrıca, sakatlığını atlatan ve özel programda çalışan Gökhan Gönül, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna giremedi.
dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Samatta, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Buraya koşu yapan Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.
dakikada Moroziuk'un sağdan altıpasa ortasına koşan Samudio'nun dokunuşunda, kaleye paralel giden top direk dibinden dışarı çıktı.
45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertli ekibin ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti: 1-0
İkinci yarıdan dakikalar birazdan...
Stat: Ülker
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Baiano, Djokovic, Michalak, Boldrin, Samudio
Gol: Dk. 45+1 Gökhan Akkan (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 20 Marius Sumudica (Teknik direktör), Dk. 43 Melnjak (Çaykur Rizespor)
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