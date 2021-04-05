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ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Denizlispor (Maç sonucu)

05.04.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’u konuk etti. Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe Samatta ile 1-0 öne geçti. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe İrfan Can ile golü buldu ancak gol VAR tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçe - Denizlispor maçı 1-0 ev sahibinin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Fenerbahçe 1-0 Denizlispor (Maç sonucu)

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve Emre Belözoğlu ilk maçından 3 puanla ayrılırken, Fenerbahçe 65 gün sonra Kadıköy'de kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol, 64. dakikada Caner Erkin'in kornerden yaptığı ortada Mbwana Samatta'dan geldi. Öte yandan yine Caner Erkin'in kornerden pası sonrasında İrfan Can'ın 84. dakikada ağları bulan golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 62 yaptı ve Galatasaray'ı geçerek 2. sıraya yerleşti. Denizlispor ise 25 puanla ligin son sırasında kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

(64) Beşiktaş (1 maçı eksik)
(62) Fenerbahçe
(61) Galatasaray
(56) Trabzonspor

Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin asistlerine devam ediyor.

FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK

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Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın ligin 31. haftasında Beşiktaş ile yaptığı derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan İrfan Can Kahveci ile Bright-Osayi Samuel yedek kulübesinde yer aldı, Nazım Sangare ise rahatsızlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, bu oyuncuların yerine Gökhan Gönül, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş'e ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, müsabakaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sinan Gümüş, Pelkas, Valencia ve Samatta 11'iyle çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Jose Ernesto Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bright-Osayi Samuel, Marcel Tisserand, Mame Thiam ve Filip Novak yer aldı.

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMIN BAŞINDA

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Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın başında ilk maçına çıktı.

Sezon başından bu yana sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlüğü yapan Belözoğlu, 25 Mart'ta teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik sorumluluk görevine getirilmişti.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen antrenör Erdinç Sözer de ilk kez yedek kulübesindeki yerini aldı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli nedenlerle Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadı. Ayrıca rahatsızlıkları bulunan Harun Tekin, Nazım Sangare ve Papiss Cisse de 21 kişilik müsabaka kadrosunda yer almadı.

SİNAN GÜMÜŞ 13 MAÇ SONRA 11'DE

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Fenerbahçeli futbolcu Sinan Gümüş, Süper Lig'de 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki hücum oyuncusu, son olarak ligin 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 11 Ocak'ta oynanan müsabakaya 11'de başlamıştı.

Sinan Gümüş, böylece ligde 84 gün sonra sarı-lacivertli formayla ilk 11'deki yerini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Caner Erkin’in ortasında topla buluşan Ozan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18’inci dakikada Sagal’ın orta sahadan pasında defansın arkasına sarkan Sacko’nun ceza sahası içinden vuruşunda Szalai meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

37’nci dakikada Sagal’ın ceza sahası dışından yerden vuruşunda kaleci Altay topu kornere çeldi.

44’üncü dakikada Gustavo’nun pasında topla buluşan Sinan Gümüş’ün ceza sahası içinden vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti.

49’uncu dakikada sağ kanatan ceza sahası içine giren Pelkas’ın çizgiye inerek içeriye çevirdiği meşin yuvarlak defansa çarparak direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Szalai’nin sağ taraftan ortasında defanstan seken topu ceza yayında önünde bulan Ozan Tufan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk’te kaldı.

64’üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Caner’in ortasında ceza sahası içinde yer alan Samatta’nın kafa vuruşunda arka direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

71’inci dakikada Caner’in pasında sol kanatta topla buluşan Valencia’nın ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

84’üncü dakikada Caner’in pasında topla buluşan İrfan Can’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak Samatta’ya çarparak ağlarla buluştu. Mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır, VAR’dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Denizlispor Mbwana Samatta Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
cüneyt çakır 1-0 denizlispor
şampiyon beşiktaş
hayirli olsun 20. sampiolugumuz 4. yildizimiz

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