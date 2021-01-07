ÖZET | Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor

Süper Lig'de 17. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Gümüş ve 69. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, 67. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Jose Marafona'ya takıldı. Ozan Tufan ise iki golde de asist yaparak öne çıkan isimlerden oldu. Alanyaspor'un tek golü 81. dakikada Khouma Babacar'dan (penaltı) geldi.
Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltti. Arka arkaya 5. deplasman maçını kaybeden Alanyaspor 30 puanda kaldı.
Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, geçen hafta etkili bir performansa imza atan Mert Hakan Yandaş'ın yerine koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde ise Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oynattı. Genç teknik adam forvette ise Kasımpaşa maçındaki gibi Mame Thiam'ı görevlendirdi.
Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız ve Eyüp Akcan yer aldı.
12' Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
23' Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.
45' Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+1' Ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
45+3' Verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Gol: Dk. 12 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)
dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.
45+1. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
45+3. dakikada verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Gol: Dk. 12 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)
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