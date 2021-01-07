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ÖZET | Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.01.2021 21:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler kritik mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor

Süper Lig'de 17. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Gümüş ve 69. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, 67. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Jose Marafona'ya takıldı. Ozan Tufan ise iki golde de asist yaparak öne çıkan isimlerden oldu. Alanyaspor'un tek golü 81. dakikada Khouma Babacar'dan (penaltı) geldi.

Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltti. Arka arkaya 5. deplasman maçını kaybeden Alanyaspor 30 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, geçen hafta etkili bir performansa imza atan Mert Hakan Yandaş'ın yerine koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde ise Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oynattı. Genç teknik adam forvette ise Kasımpaşa maçındaki gibi Mame Thiam'ı görevlendirdi.

Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız ve Eyüp Akcan yer aldı.

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

12' Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

23' Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

45' Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1' Ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45+3' Verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Gol: Dk. 12 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

  • dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

  • dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

    • 45+1. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

    45+3. dakikada verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi.

    İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

    (İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

    FENERBAHÇE - ALANYASPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Ülker

    Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam

    Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Bareiro

    Gol: Dk. 12 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

    Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

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    Okuyucu Yorumları 10 yorum
    ALLAH a sonsuz şükürler olsun.
    hakem rezalet olmayan fauller verdıp gol attırdı alanyaya resmem valencia nie penatı atar bıtak gustavo atsın fb rahat alıcagı macı zor aldı
    mert hakan kardeş sen bi git ötede oyna Allah rızası için
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