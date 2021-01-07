ÖZET | Fenerbahçe 2-1 Alanyaspor

Süper Lig'de 17. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Gümüş ve 69. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, 67. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Jose Marafona'ya takıldı. Ozan Tufan ise iki golde de asist yaparak öne çıkan isimlerden oldu. Alanyaspor'un tek golü 81. dakikada Khouma Babacar'dan (penaltı) geldi.

Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltti. Arka arkaya 5. deplasman maçını kaybeden Alanyaspor 30 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, geçen hafta etkili bir performansa imza atan Mert Hakan Yandaş'ın yerine koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin'i ilk 11'de sahaya sürdü.