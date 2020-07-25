ÖZET | Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe ligin son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Emre Belözoğlu, 60. dakikada Rodrigues ve 90+7'de Ozan Tufan kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek sayısı 53. dakikada Skoda'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e çıkararak sezonu 7. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU GOLLE VEDA ETTİ

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıktı. Deneyimli kaptan mücadelede gol atmayı başardı.

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin son maçında gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu 64. dakikada oyundan çıktı. Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a verdi.

GUSTAVO, VEDAT VE JAİLSON TRİBÜNDE

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Gustavo ve kart cezası bulunan Vedat ile Jailson Çaykur Rizespor mücadelesini tribünden takip etti.