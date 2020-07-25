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ÖZET | Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2020 23:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonun son maçında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kıran kırana geçen maçta Fenerbahçe, Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu bu maçla aktif futbol yaşantısına nokta koydu. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Fenerbahçe 3-1 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe ligin son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı. Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Emre Belözoğlu, 60. dakikada Rodrigues ve 90+7'de Ozan Tufan kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek sayısı 53. dakikada Skoda'nın ayağından geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 53'e çıkararak sezonu 7. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise 35 puanda kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU GOLLE VEDA ETTİ

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kariyerinin son maçına çıktı. Deneyimli kaptan mücadelede gol atmayı başardı.

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin son maçında gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu 64. dakikada oyundan çıktı. Emre Belözoğlu, kaptanlık bandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a verdi.

GUSTAVO, VEDAT VE JAİLSON TRİBÜNDE

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Gustavo ve kart cezası bulunan Vedat ile Jailson Çaykur Rizespor mücadelesini tribünden takip etti.

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe - Çaykur Rizespor mücadelesini kadroda yer almayan oyuncular tribünden takip etti. Sakatlığı sebebiyle riske edilmeyen Gustavo, kart cezalısı olan Vedat ve Jailson Fenerium alt tribünde yer alan locadan müsabakayı izledi.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Rodrigues'in pasında penaltı noktası civarında bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

  2. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında solda hareketlenen Skoda'nın pasında Boldrin ceza yayı üstünde müsait durumda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direğin dibinden auta çıktı.

  3. dakikada ceza alanı solundan Melnjak'ın ortasında savunmada Falette'in uzaklaştırmak istediği top, yayın üzerinde bulunan Skoda'nın olduğu bölgeye düştü. Skoda'nın, topun gelişine etkili vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

  4. dakikada Boldrin'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda, önce üst direğe çarpan top kaleci Harun'da kaldı.

  5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Çaykur Rizespor savunmasının hatalı pasında rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

  • dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı atışı için topun başına geçen Emre'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

  • dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda, kaleci Harun topu ayaklarıyla çıkardı.

    • Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

    FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Ülker

    Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan

    Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Rodrigues, Allahyar Sayyadmanesh

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Oğuz Kaan Güçtekin, Tunay Torun, Boldrin, Garmash, Skoda

    Gol: Dk. 39 Emre Belözoğlu (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

    Sarı kart: Dk. 17 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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