ÖZET | Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 4-0 kazandı.
Sar-lacivertli takımın gollerini 22. dakikada Serdar Aziz, 37. dakikada Vedat Muriqi, 53. dakikada penaltıdan Alper Potuk ve 73. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.
Öte yandan ilk golün asistini Caner Erkin yaparken ikinci golün asistini Zanka yaptı.
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ilk hazırlık maçında kendilerine 11'de yer bulurken çalışmalara sonradan dahil olan Novak ise Erol Bulut tarafından tercih edilmedi.
Fenerbahçe maçın ilk ve ikinci yarısında farklı 11'ler ile sahaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin ilk ve ikinci yarı 11'leri:
Fenerbahçe'nin ilk yarı 11'i: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muriqi
Fenerbahçe'nin ikinci yarı 11'i: Harun, Murat, Zanka, Sadık, Dirar, Tolgay, Jailson, Alper, İsmail, Garry Rodrigues ve Mevlüt
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