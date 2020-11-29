ÖZET| Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

90' Karşılaşmanın sonuna en az altı dakika ilave edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma tarihi anlara sahne oldu. Maçta 10 kişi kalan Beşiktaş 15 yıl sonra rakibini Kadıköy'de devirdi.

67' Oyun neredeyse tamamen Beşiktaş'ın yarı sahasında oynanıyor. Buna karşın Fenerbahçe'nin alan bulabildiği söylenemez.

68' FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ! Sağ kanattan yapılan ortaya önce Ademi kafayı vurdu, seken topu tamamlayan Ozan Tufan ise ağları havalandırdı!

53' BEŞİKTAŞ YENİDEN FARKI İKİYE ÇIKARDI! Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte topla buluşan Josef'in uzak direğe yaptığı ortasına Necip, Gökhan'ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı!

54' Necip Uysal böylece Süper Lig'de tam beş sezon sonra gol sevinci yaşadı.

34' Cisse böylece bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

35' Cisse ayrıca Beşiktaş'a karşı ilk defa gol buldu.

41' Bu dakikalarda orta sahalar daha kolay geçilmeye başlandı.

45' Maçın ilk yarısına en az iki dakika ilave edildi.

20' Böylece Aboubakar kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

21' Fenerbahçeli oyuncuların gol öncesinde kendilerine faul yapıldığı yönünde itirazları var. Pozisyon VAR'da inceleniyor.

30' Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında kalesinde iki gol gördü.

9' Özellikle Pelkas ve Rıdvan arasında kıyasıya ikili mücadeleler var.

17' Sarı-lacivertliler daha fazla topa sahip olsalar da şu ana dek Beşiktaş'ın kalabalık savunması karşısında alan bulmakta zorlandılar.

3' Fenerbahçe'nin önde baskısına karşı Beşiktaş geriden oyun kurmakta zorlanıyor.

3' Ev sahibi Fenerbahçe maça baskılı başladı.

2' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Pelkas'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Perotti altıpastan vuruşunu yaptı, şutu üstten dışarı gitti.

1' Dev derbi başladı.

11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe’nin 11’i: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse

Beşiktaş’ın 11'i:Utku, Rıdvan, Montero, Necip, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Test sonucu negatife dönen Enner Valencia ise henüz Türkiye'ye dönmüş değil.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta ise kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz dev maçta forma giyemeyecek. Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre de derbi maçta görev alamayacak.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki rakip arasında geride kalan 351 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.

İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 96 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.