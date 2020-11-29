ÖZET| Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 352. kez karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma tarihi anlara sahne oldu. Maçta 10 kişi kalan Beşiktaş 15 yıl sonra rakibini Kadıköy'de devirdi.
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
90+6' Fenerbahçe FARKI 1'E İNDİRDİ! Ozan Tufan kaleciyi ve topu ayrı köşelere gönderdi.
90+5' Fenerbahçe penaltı kazandı.
90' Karşılaşmanın sonuna en az altı dakika ilave edildi.
87' BEŞİKTAŞ'TAN DÖRDÜNCÜ GOL! N'Koudou'nun sağ kanattan uzak direğe yerden ortaladığı topa vuruşunu yapan N'Sakala ağları havalandırdı!
86' Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
85' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın yerine Fabrice N'Sakala oyuna girdi.
84' Fenerbahçe sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
84' Birazdan Beşiktaş'ta bir oyuncu değişikliği olacak.
83' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortasına altıpasta bomboş vuran Mert Hakan'ın şutu yandan auta gitti.
81' Fenerbahçe'de ceza yayı üzerinde topla buluşan Ozan Tufan'ın gelişine vuruşu farklı şekilde auta gitti.
80' İki takım oyuncuları da yorgunluk belirtileri gösteriyorlar.
79' Karşılaşmada oyunun temposu iyice düşmüş durumda.
77' Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
75' Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas'ın yerine Mame Thiam oyuna girdi.
74' Fenerbahçe'de Aboubakar'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Pelkas'ın ara pası Ademi'den önce kaleci Utku'da kaldı.
73' Caner'in kullandığı serbest vuruşu savunmada Ghezzal uzaklaştırdı.
72' Fenerbahçe sol kanattan bir serbest vuruş kullanacak.
69' Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın yerine Welinton oyuna girdi.
68' FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ! Sağ kanattan yapılan ortaya önce Ademi kafayı vurdu, seken topu tamamlayan Ozan Tufan ise ağları havalandırdı!
67' Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasını Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.
67' Oyun neredeyse tamamen Beşiktaş'ın yarı sahasında oynanıyor. Buna karşın Fenerbahçe'nin alan bulabildiği söylenemez.
59' Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Josef uzaklaştırdı.
58' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
57' Fenerbahçe'de ceza sahasının sağında topla buluşan Pelkas, şut açısı bulamadan araya giren Rıdvan'a topu kaptırdı, ardından rakibine faul yaptı.
56' Beşiktaş takım halinde topun arkasına geçmiş durumda.
54' Necip Uysal böylece Süper Lig'de tam beş sezon sonra gol sevinci yaşadı.
54' VAR incelemesinin ardından gol kararı onaylandı. Beşiktaş 3-1 önde!
53' BEŞİKTAŞ YENİDEN FARKI İKİYE ÇIKARDI! Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte topla buluşan Josef'in uzak direğe yaptığı ortasına Necip, Gökhan'ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı!
50' BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ! Gökhan Gönül'ün yüzüne darbesinin ardından Cyle Larin ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışıdna kaldı.
49' Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu Atiba'dan geri döndü.
49' Beşiktaş'ta Rosier'in Aboubakar'a doğru gönderdiği uzun topu kaleci Altay'da kaldı.
48' VAR incelemesinde pozisyonda penaltı olmadığına karar verildi.
46' Beşiktaş'ta Rıdvan'ın sol kanattan yaptığı ortasını arka direkte Novak uzaklaştırdı.
45' Ve karşılaşmada ikinci yarı başladı.
İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
45' Maçın ilk yarısına en az iki dakika ilave edildi.
44' Beşiktaş'ta Mensah'ın ceza sahası dışından çektiği şutu yandan auta gitti.
44' BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Larin sol kanatttan çalımlarla ceza sahasına girdi, ardından kaleci Altay'ı da geçmek isterken Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
41' Bu dakikalarda orta sahalar daha kolay geçilmeye başlandı.
40' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Altay uzaklaştırdı.
39' Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
39' BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE! Aboubakar'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarpıp direk dibinden kornere gitti.
35' Cisse ayrıca Beşiktaş'a karşı ilk defa gol buldu.
34' Cisse böylece bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.
34' FENERBAHÇE FARKI BİRE İNDİRDİ! Kullanılan köşe vuruşuna Tisserand kafayı vurdu, ardından altıpasta bomboş topla buluşan Cisse'nin vuruşu ağları havalandırdı!
33' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
31' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın uzun pasıyla Aboubakar savunma arkasına sızdı, ama öncesinde ofsayta yakalanmıştı.
30' Fenerbahçe bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk yarısında kalesinde iki gol gördü.
29' Fenerbahçe'de Perotti'nin ceza sahası dışından çektiği şutu farklı şekilde auta çıktı.
28' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Novak kesti.
27' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu savunmada Montero uzaklaştırdı.
26' Fenerbahçe sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.
25' Fenerbahçe'de Perotti'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Necip kornere gönderdi.
24' Beşiktaş'ta Cyle Larin, Mauricio Lemos'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
22' VAR incelemesinin ardından gol kararı onaylandı. Beşiktaş 2-0 önde!
21' Fenerbahçeli oyuncuların gol öncesinde kendilerine faul yapıldığı yönünde itirazları var. Pozisyon VAR'da inceleniyor.
20' Böylece Aboubakar kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
20' BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI! Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında bomboş kafayı vuran Aboubakar'ın şutu tam köşeden ağlarla buluştu!
19' Beşiktaş'ta Aboubakar sık sık derine inip topla buluşuyor.
18' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Utku'da kaldı.
17' Sarı-lacivertliler daha fazla topa sahip olsalar da şu ana dek Beşiktaş'ın kalabalık savunması karşısında alan bulmakta zorlandılar.
16' Fenerbahçe bu dakika içinde takım halinde rakip yarı sahaya yerleşmiş durumda.
15' Bu dakikalarda oyunda tempo biraz düşmüş durumda.
15' Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Vincent Aboubakar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
14' Şu ana dek Fenerbahçe'nin %61'lik topla oynama üstünlüğü bulunuyor.
9' Özellikle Pelkas ve Rıdvan arasında kıyasıya ikili mücadeleler var.
8' Maçın başında ikinci bölgede sıkı ikili mücadeler yaşanıyor.
7' Beşiktaş kaptığı toplarla hızlı çıktığında etkili bir görüntü sergiliyor.
6' Fenerbahçe'de Pelkas ceza sahasına girmek üzereyken Rıdvan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
4' BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ! Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağları havalandırdı!
3' Fenerbahçe'nin önde baskısına karşı Beşiktaş geriden oyun kurmakta zorlanıyor.
3' Ev sahibi Fenerbahçe maça baskılı başladı.
2' FENERBAHÇE'DEN TEHLİKE! Pelkas'ın sağ kanattan içeri çevirdiği topa Perotti altıpastan vuruşunu yaptı, şutu üstten dışarı gitti.
1' Dev derbi başladı.
Fenerbahçe’nin 11’i: Altay, Lemos, Tisserand, Novak, Gökhan, Sosa, Gustavo, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse
Beşiktaş’ın 11'i:Utku, Rıdvan, Montero, Necip, Rosier, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar
Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek. Test sonucu negatife dönen Enner Valencia ise henüz Türkiye'ye dönmüş değil.
Beşiktaş'ta ise kart cezalısı olan Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz dev maçta forma giyemeyecek. Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre de derbi maçta görev alamayacak.
İki rakip arasında geride kalan 351 maçta, penaltılar hariç en fazla golün atıldığı karşılaşmada sporseverler 9 gol izledi.
İnönü Stadı'nda 11 Ağustos 1974'te yapılan TSYD Kupası maçını Beşiktaş 5-4 kazanırken, filelere giden 9 gol, 96 yıllık rekabette bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.
Beşiktaş ile Fenerbahçe 19 Mayıs 1955'te Atatürk Kupası'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 4-4 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 1 Temmuz 1960'daki Cemal Gürsel Kupası karşılaşmasını ise 6-2 kazandı.
Rekabette en fazla golü Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten attı.
Fenerbahçe'ye karşı 58 kez Beşiktaş forması giyen "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 32 kez fileleri havalandırdı.
Sarı-lacivertli ekip adına Beşiktaş'a en fazla golü ise 19 golle Cemil Turan kaydetti.
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