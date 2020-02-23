ÖZET | Fenerbahçe - Galatasaray maç sonucu: 1-3

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e çıkarırken, Galatasaray da puanını 43 yaptı.

Fenerbahçe - Galatasaray maç özeti ... Süper Lig 'in 23. haftası Fenerbahçe Galatasaray derbi sine sahne oldu. Sezonun beklenen maçında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Galatasaray'ın üstün oynadığı mücadelede sarı kırmızılılar Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra 3-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

BAKAN DERBİYİ İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbiyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte izledi.

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tribünden takip etti. Kasapoğlu mücadeleyi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yan yana izledi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

İlk dakikada savunmanın arkasına atılan topa koşan Onyekuru'nun ceza sahası sağ çaprazından zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.

4. dakikada Belhanda'nın ara pasına hareketlenen Onyekuru'nun kaleciyle karşı karşıya müsait durumda plasesinde, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

7. dakikada sağdan Mariano'nun arka direğe ortasına yükselen Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Kruse ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Muric'e yapılan müdahalede hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Kruse tarafından kullanılan penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.