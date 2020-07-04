ÖZET | Fenerbahçe - Göztepe maç sonucu: 2-1

Bu sezon şampiyonluk hedefinden biraz uzakta kalan ve Avrupa kupalarına gitmek isteyen, Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi ağırladı. Fenerbahçe hızlı başladığı mücelede, son dakikalarda zorlansa da, Göztepe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan isim genç Ferdi Kadıoğlu oldu. Fenerbahçe - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Fenerbahçe'nin gollerini 25 ve 45+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Göztepe'nin golü 66. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi. Fenerbahçe'de Serdar Aziz 90. dakikada kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 49'a yükseltti. Göztepe ise 38 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Göztepe, Ankaragücü'nü ağırlayacak. FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ile cezalı Garry Rodrigues Göztepe maçının kadrosunda yer almadı.

Bu iki futbolcunun yanı sıra Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson da teknik heyetin tercihi doğrultusunda maça yedek kulübesinde başladı. Fenerbahçe'de bu oyuncuların yerine Simon Falette, Ferdi Kadıoğlu ve Tolgay Arslan sahaya sürüldü. Sarı-lacivertli takımda, Göztepe karşısında kalede Altay Bayındır görevlendirilirken, savunma dörtlüsü Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a şans tanınırken, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç görev aldı. Santrforda ise Vedat Muric görev yaptı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci de maçta forma giyemedi. SIMON FALETTE 11'E DÖNDÜ! Fenerbahçe'de geçen hafta sakatlığı sebebiyle tedbir amaçlı BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyen Simon Falette, formasına kavuştu. Almanya'nın Frankfurt ekibinden kiralanan ve kiralık sözleşmesi sona eren Falette'yi kulübünün geri istediği iddia edilmiş, sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun kiralık sözleşmesinin sezon bitene kadar geçerli olduğunu açıklamıştı.

Falette, bu gelişmelerin ardından Göztepe karşısında 11'de şans buldu. TOLGAY ARSLAN 4 MAÇ SONRA 11'DE Süper Lig'in 30. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Tolgay Arslan, 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Bu sezon ligde çoğu sonradan olmak üzere 10 karşılaşmada forma giyen Tolgay, henüz 90 dakika sahada kalamadı. Arslan, son olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında ilk 11'de yer almıştı. FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ er Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Soldan ceza sahası içine giren Muric, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında müsait durumdaki Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz'in gelişine yerden vuruşunda kaleci Beto topu son anda kornere çeldi. dakikada Berkan Emir'in savunma arkasına pasını ceza sahası içinde göğsüyle kontrol eden Wilczek'in köşeye sert şutunda kaleci Altay Bayındır şık bir kurtarışla topu kornere yolladı. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Tolgay Arslan'ın savunma arkasına pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan ve meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıyan Deniz Türüç, penaltı noktası civarında Muric'i gördü. Muric'in gelişine vuruşunda kaleci Beto topu son anda çeldi. Devamında Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

dakikada Fenerbahçe öne geçti. Falette'nin kurduğu atakta sol kanatta Hasan Ali Kaldırım meşin yuvarlağı bekletmeden ceza sahası içinde Ferdi Kadıoğlu ile buluşturdu. Ferdi'nin kontrol ettikten sonra sol çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. dakikada hücum yönünün solundan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Muric, topu geride müsait durumda bulunan Ferdi Kadıoğlu'na çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda top direk dibinden auta gitti. 45+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün uzun pasıyla sol tarafta topla buluşan Ferdi, 2 rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili bir vuruşla kendisi ve takımı adına 2. golü kaydetti: 2-0. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 üstün gitti. dakikada sol kanatta topla buluşan Mossoro’nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay’da kaldı. dakikada Napoleoni’nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Soner’in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 dakikada Mossoro’nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Wilczek’in kafa vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi. 90+5. dakikada Berkan’ın ceza sahası dışından kaleyi tam karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI Stat: Ülker Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Mehmet Kısal Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Muric Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Borges, Serdar Gürler (Dk. 23 Napoleoni), Mossoro, Tripic, Wilczek Goller: Dk. 25 ve 45+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

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