ÖZET | Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 2-1

Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti. Fenerbahçe, koronavirüs pandemisinden dolayı 87 gün ara verilen lige flaş bir dönüş yaptı. Sarı lacivertliler, Mensah'ın attığı harika frikik golüne, Muriç ve Luiz Gustavo'nun attığı gollerle karşılık verdi ve mücadeleyi 2-1 kazandı. Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde... FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ ÖZETİ İlk dakika içinde savunmanın hatasıyla rakip ceza sahası dışında topla buluşan ve şık bir çalımla içeri giren Ozan'ın çaprazdan şutunda top direk dibinden auta çıktı. dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 45+1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 45+2. dakikada uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi. dakikada sağ kanattan Halil'in ortasında ceza sahası içinde Serdar Gürler, topu düzelterek şutunu attı ancak meşin yuvarlak az farkla kalenin yanında auta çıktı. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahası içine giren Sörloth, Poko'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başında geçen Ekuban, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2 dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde Costa'nın müdahalesiyle yerde kalan Jerome'un pozisyonu sonrası hakem VAR'a gitti. Pozisyonu izlenmesinin ardından hakem beyaz noktayı gösterdi. dakikada penaltıyı kullanan Alpaslan Öztürk, topu filelere yolladı. 1-2 dakikada sol kanattan Berkan Emir'in pasında topla buluşan Castro, ceza sahası dışından şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağ çaprazdan az farkla auta çıktı. dakikada Ekuban'ın pasında defans arkasına sarkan Abdulkadir Ömür topa dokunarak kaleye gönderdi.. Pozisyonun devamında Berkan Emir topu çıkarmaya çalışsa da meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3 MENSAH'TAN F.BAHÇE'YE KARŞI MÜTHİŞ PERFORMANS Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor'da Bernard Mensah klasını konuşturdu. Yaklaşık 23 metrelik bir mesafeden kullandığı frikikle kaleci Altay'ı avlayan Mensah, bir Fenerbahçe maçında daha parladı. Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 maçın 5'inde skora katkı yapmış oldu. Öte yandan bu sezon Kayserispor formasıyla 21 resmi maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol atarken, 8 de asist yaptı.

FERDİ KADIOĞLU 2. KEZ İLK 11'DE Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ikinci kez ilk 11'de Kayserispor karşısında görev yaptı. Korona virüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından Fenerbahçe'nin 27. haftada Kayserispor'u ağırladığı müsabakada genç yıldız Ferdi Kadıoğlu bu sezon ikinci kez ilk 11'de forma şansı buldu. Kadıoğlu ilk olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkmış ve ikinci yarının başında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakmıştı. Bu müsabakanın ardından Konyaspor karşısında 7 dakika forma giyen 20 yaşındaki futbolcu korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Kayserispor karşısında kendine ilk 11'de şans buldu. ÖMER FARUK KADRODA Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında kadroda yer aldı. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, korona virüs salgını sürecinden önce Denizlispor ve Konyaspor maçlarında da 21 kişilik kadroya girmişti. FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇ DETAYLARI Stat: Ülker Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey