ÖZET | Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 2-1

Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti... Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti. Fenerbahçe, koronavirüs pandemisinden dolayı 87 gün ara verilen lige flaş bir dönüş yaptı. Sarı lacivertliler, Mensah'ın attığı harika frikik golüne, Muriç ve Luiz Gustavo'nun attığı gollerle karşılık verdi ve mücadeleyi 2-1 kazandı. Fenerbahçe - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
İlk dakika içinde savunmanın hatasıyla rakip ceza sahası dışında topla buluşan ve şık bir çalımla içeri giren Ozan'ın çaprazdan şutunda top direk dibinden auta çıktı.
dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Rakibine müdahalesi sebebiyle Ozan Tufan hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Karaoğlan, Ozan Tufan'ın sarı kartını iptal etti ve milli oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
dakikada sağ kanatta buluştuğu topla rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45+1. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip yarı sahanın ortalarından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Mehmet Ekici'nin etkili ortasında kimsenin dokunamadığı topu kaleci Lung, son anda çeldi. Devamında Mevlüt Erdinç'in önünde kalan topa bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
45+2. dakikada uzak mesafeden kaleyi cepheden gören bir bölgeden Luiz Gustavo'nun sert vuruşunda top önce kaleci Lung'a ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Kayserispor'da Bernard Mensah klasını konuşturdu.
Yaklaşık 23 metrelik bir mesafeden kullandığı frikikle kaleci Altay'ı avlayan Mensah, bir Fenerbahçe maçında daha parladı.
Ganalı futbolcu, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 maçın 5'inde skora katkı yapmış oldu.
Öte yandan bu sezon Kayserispor formasıyla 21 resmi maça çıkan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol atarken, 8 de asist yaptı.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ikinci kez ilk 11'de Kayserispor karşısında görev yaptı.
Korona virüs salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından Fenerbahçe'nin 27. haftada Kayserispor'u ağırladığı müsabakada genç yıldız Ferdi Kadıoğlu bu sezon ikinci kez ilk 11'de forma şansı buldu.
Kadıoğlu ilk olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında 11'de sahaya çıkmış ve ikinci yarının başında yerini Tolga Ciğerci'ye bırakmıştı. Bu müsabakanın ardından Konyaspor karşısında 7 dakika forma giyen 20 yaşındaki futbolcu korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Kayserispor karşısında kendine ilk 11'de şans buldu.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında kadroda yer aldı.
Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, korona virüs salgını sürecinden önce Denizlispor ve Konyaspor maçlarında da 21 kişilik kadroya girmişti.
Stat: Ülker
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Deniz Türüç, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici, Rodrigues, Mevlüt Erdinç
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin Acar, Kravets
Kırmızı kart: Dk. 14 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 15 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe)
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