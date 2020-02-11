ÖZET | Fenerbahçe - Kırklarelispor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Kırklarelispor'u konuk etti. Turun ilk maçında Kırklarelispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe Kadıköy'de oynanan ikinci maçta rakibini 1-0 mağlup ederek, yarı final biletini aldı. Fenerbahçe - Kırklarelispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golu 57. dakikada Mehmet Ekici^nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir'den dönen topu tamamlayan Mevlüt Erdinç kaydetti.
Stat: Ülker
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Harun Tekin, Murat Sağlam, Falette, Rami, Deniz Türüç, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Tolga Ciğerci, Mevlüt Erdinç
GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Caner Koca, Emre Balkı, Yüksel Şişman, Hacı Ömer Doğru, Mert Sinan Pekesen
Sarı kartlar: Dk. 13 Hacı Ömer Doğru, Dk. 33 Bahadır Çiloğlu (GMG Kırklarelispor)**
Fenerbahçeli yönetici PFDK'ya sevk edildi
Trabzonsporlu yıldız PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor’dan "sakatlık" açıklaması
G.Saray'da sakatlık şoku!
Kulüpler Birliği toplantısına F.Bahçe'den protesto
Adem Büyük'ten Galatasaray'a 5 yıllık katkı
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi
Ünlü teknik direktör istifa etti
Serie A'da krallık yarışı kızıştı
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
Dortmund, Sancho'nun fiyatını belirledi!
Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!
Beşiktaş'tan McKissic açıklaması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum