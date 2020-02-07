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ÖZET | Fenerbahçe - Maccabi maç sonucu: 77-78

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 07.02.2020 23:06 | Son Güncelleme

THY EuroLeague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko evinde Maccabi FOX'a 2 saniye kala yediği sayının ardından 78-77 mağlup oldu. Fenerbahçe - Maccabi maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Turkish Airlines EuroLeague’in 24. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv’i konuk etti. Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Maccabi FOX Tel Aviv’e 2 saniye kala Othello Hunter'dan gelen basketle 78-77 mağlup oldu. Fenerbahçe - Maccabi maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz karşısında 2 saniye kala Othello Hunter'ın sayısıyla karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, toplamda da 24. maçında 13. yenilgisini alırken Maccabi Tel Aviv ise 16. kez galip geldi.

FENERBAHÇE - MACCABİ MAÇ ÖZETİ

Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko maça; Derrick Williams, Nando de Colo, Kostas Sloukas, Jan Vesely ve Nikola Kalinic beşiyle başladı.

Mücadeleye Jan Vesely’nin smacıyla başlayan Fenerbahçe Beko, karşılıklı sayılarla geçilen ilk bölümde rakibine 17-14 üstünlük sağladı. Fenerbahçe, Maccabi’nin Aaron Jackson ve Tyler Dorsey ile sayılar üretmesine engel olamasa da çeyreği 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Maccabi farkı iki sayıya indirince Zeljko Obradovic molayı aldı(25-23). Ancak mola dönüşünde de Maccabi sayılarına engel olamayan Fenerbahçe Beko, 30-27 geriye düştü. Bu bölümde 7 dakikada yalnızca 8 sayı üreten sarı lacivertliler, savunmada da zorluk yaşayınca fark 6 sayıya çıktı. Derrick Williams ve Kostas Sloukas’ın sayılarıyla skora ortak olan Fenerbahçe Beko, yine Sloukas’ın üç sayılık isabetiyle 38-37 öne geçti. Jan Vesely’nin basketine Maccabi, Aaron Jackson’ın sayısıyla karşılık verirken; soyunma odasına 41-40 geride giren taraf Fenerbahçe Beko oldu.

Soyunma odasından Derrick Williams’ın sayılarıyla dönen sarı kanarya, Nikola Kalinic ile farkı 6 sayıya çıkardı(52-46). Fenerbahçe Beko, televizyon molasını beklemeden rakibe mola aldırsa da mola dönüşünde Maccabi adına 6-0’lık bir geri dönüş oldu(52-52). Fenerbahçe, karşılıklı sayılara sahne olan üçüncü çeyreği 64-63 geride bitirdi.

Son çeyreğe iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikada sayı bulamayınca 71-63 geriye düştü. Son iki dakikaya Derrick Williams’ın smacıyla giren sarı lacivertliler, Westermann’ın üçlüğüyle öne geçti. Maçın bitimine 4 saniye kala 77-76 önde olan Fenerbahçe Beko, son topta çemberi koruyamayınca karşılaşmadan 78-77 mağlup ayrıldı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Fenerbahçe Beko'nun İsrail ekibiyle oynadığı maçta alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Stat çevresine girişte taraftarlar ve basın mensupları iki farklı arama noktasından geçti. Diğer maçlara göre daha fazla polisin görevli olduğu da gözlendi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Maccabi FOX bencinin arkasına Türk bayrağı astı. İsrail ekibinin bencinin arkasına da polisler oturdu.

FENERBAHÇE - MACCABİ MAÇ DETAYLARI

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 18, De Colo 2, Kalinic 18, Williams 22, Vesely 12, Nunnaly 2, Westermann 3, Thomas, Datome

Maccabi FOX: Jackson 12, Bryant 7, Caloiara 8, Acy 11, Hunter 13, Wilbekin, Reynolds 2, Jake Cohen 2, Avdija 13, Dorsey 8, Stoudemire 2

  1. Periyot: 23-20

Devre: 40-41

  1. Periyot: 63-64

Beş faulle oyundan çıkanlar: 39.16 Vesely (Fenerbahçe Beko), 39.56 Avdija (Maccabi FOX)

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