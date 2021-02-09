ÖZET | Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe evinde Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Başakşehir uzatmalar sonunda 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Başakşehir, 42. dakikada Fernandes'in golüyle öne geçerken, Fenerbahçe 72. dakikada Valencia ile beraberliği buldu ve 90 dakika eşitlikle bitince uzatma dakikalarına geçildi. 96. dakikada Gulbrandsen takımını bir kez daha öne geçirdi ve kalan dakikalarda kalesinde gole izin vermeyen Başakşehir, mücadeleden 2-1 üstün ayrılarak yarı finale adını yazdırdı.

Hafta sonunda derbide Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Başakşehir karşısında da kupaya veda ederek 4 günde iki önemli maçından yenilgiyle ayrıldı.

Yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ile 3. maçında ilk gollerini atan Başakşehir, böylece ilk zaferini de tattı.

BAŞAKŞEHİR KUPADA 2. KEZ ELEDİ

Fenerbahçe ile Başakşehir, Türkiye Kupası tarihinde ikinci kez eleme turlarında eşleşirken; 2016/17'deki yarı final mücadelesinde de adını üst tura yazdıran taraf penaltılar sonrası Boz Baykuşlar olmuştu.