ÖZET | Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük

Süper Lig'de 34. hafta maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Fatih Karagümrük'ün golünü 60. dakikada Alassane Ndao kaydetti. Galatasaray2ın golü 62. dakikada Ryan Babel'den geldi.
Galatasaray'ın 9. dakikasda Mustafa Muhammed ile attığı bir gol, pozisyon öncesinde Ryan Babel'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmanın 86. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük ceza sahasına yerde kaldı ve Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Ali Palabıyık, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra Galatasaray lehine penaltı ve Karagümrük'e kırmızı kart kararlarını iptal etti.
Galatasaray'da Ryan Donk, Artur Sobiech'e yaptığı hareketi nedeniyle VAR uyarısı ve Ali Palabıyık'ın pozisyonu incelemesinin ardından 79. dakikada kırmızı kart gördü. Ryan Babel gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Bu beraberliğin ardından Galatasaray puanını 62 yaptı. Fatih Karagümrük 49 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.
Sarı-kırmızılı takımda son Kovid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı.
Fatih Terim, son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı'yı yedekler arasında tuttu.
Fatih Karagümrük'te ise Galatasaray karşılaşmasında üç önemli oyuncu kadroda yer almadı.
İstanbul ekibinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Fabio Borini ve Lucas Biglia, bu maçta takımdaki yerlerini alamadı. Lucas Castro ise kendini iyi hissetmediği için kamp kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray’ın ABD’li sağ beki DeAndre Yedlin, Fatih Karagümrük maçında sakatlandı. Yedlin’in yerine 28. dakikada Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.
Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray’ın başarılı futbolcusu DeAndre Yedlin sakatlandı. Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası içinde Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında sağ ayak bileğine darbe alan Yedlin, tedavisinin ardından 26. dakikada oyuna girdi. ABD’li futbolcu 1 dakika sonra kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.
27 yaşındaki futbolcu 28. dakikada yerini Şener Özbayraklı’ya bıraktı.
9' Gedson Fernandes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve meşin yuvarlağın Babel'in eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
13' Jimmy Durmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda, direkten dönen top Lens'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Yedlin'e çarparak uzaklaştı.
21' Balkovec'in sol çaprazdan ortasında müsait durumdaki Roco yakın mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
33' Emre Akbaba'nın sağdan ortasında Mustafa Muhammed altı pas önünde topa kafayla vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
Aynı dakikada Fernandes'in ceza sahası dışından şut denemesinde savunmaya çarpan top, ceza sahası içi sol çaprazda Babel'in önünde kaldı. Hollandalı oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
44' Balkovec'in sol çaprazdan ortasında altı pastaki Roco kafayla topu arkaya aşırttı. Ndao, önüne düşen meşin yuvarlağa sert bir şekilde vurdu ancak kaleci Muslera topu kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 28 Şener Özbayraklı), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Babel, Mustafa Muhammed
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay, Roco, Zukanovic, Balkovec, Efe Tatlı, Bertolacci, Ndao, Jimmy Durmaz, Lens, Sobiech
Sarı kartlar: Dk. 15 Mustafa Muhammed, Dk. 41 Emre Akbaba (Galatasaray)
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