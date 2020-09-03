ÖZET | Galatasaray 1-1 Hatayspor

Yeniden Galatasaray’a dönen Arda Turan konusunda yaşanan gelişmeler teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Tecrübeli oyuncunun, form durumunun bir hayli iyi olduğu öğrenilirken, idmanlardaki performansıyla eski günlerini aratmadığı belirtildi. Bu anlamda 33 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon eskiden olduğu gibi takımın vazgeçilmezlerinden olabileceği bildirildi. Arda’nın ortaya koyduğu futbolla, Fatih Terim’in de gözüne girdiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda Diagne, son idmanda ağrı hissettiği için maçı kadrosunda yer almıyor.

Luyindama, maç öncesi belirlenen toplama saatinde statta olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Aslanlar yeni sezon öncesinde Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'u evinde konuk etti. Arda Turan ve Gökhan Karadeniz'in attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

Hatayspor: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Isaac Sackey, Rayane Aabid, Gökhan Karadeniz, Ruben Riberio, Selim Ilgaz, Mirkan Aydın.

ÖMER BAYRAM KALDIĞI YERDEN

Ligde geçen sezon yaptığı 10 asistle dikkat çeken ve krallık yarışını Edin Visca’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Ömer Bayram, yeni sezon öncesinde de oyunuyla umut verdi. Ümraniyespor’la oynanan hazırlık maçında ağları sarsan tecrübeli futbolcu, antrenman performansıyla da teknik ekipten geçer not aldı. Sahanın birçok bölgesinde forma giyebilen ve Terim’in jokeri olan 29 yaşındaki oyuncu yeni sezonda da forma rekabetinde olacağının sinyallerini verdi.

FATİH ÖZTÜRK GÜVEN VERİYOR

Geçen sezonun son haftalarında oynanan Rize maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Fernando Muslera’nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Uruguaylı kalecinin yeni sezonun ilk yarısının büyük bölümünü kaçıracak olması nedeniyle Sarı- Kırmızılılar, Kasımpaşa’dan tecrübeli eldiven Fatih Öztürk’ü renklerine bağlamıştı. 33 yaşındaki file bekçisi, idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Güven vermeyi başaran Fatih, Muslera’yı aratmamayı hedefliyor.

