ÖZET Galatasaray 2-1 Denizlispor maç sonucu

Galatasaray Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan Galatasaray baskılı oyunun karşılığını 27. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle buldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı kırmızılılar 57. dakikada yıldız golcüsü Falcao'nun ayağından bulduğu golle skoru 2-0'a getirdi. Galatasaray'ın baskısını kıran Denizlispor 64. dakikada köşe vuruşunda Muhammet ile durumu 2-1'e getirse de maçta başka gol çıkmayınca Galatasaray, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde... SARACCHİ İLK 11'DE, SEKİDİKA KULÜBEDE Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Marcelo Saracchi ilk maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Almanya'nın Leipzig ekibinden kiralanan ve dün lisansı çıkartılan Uruguaylı futbolcuyu, Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya sürdü. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jesse Sekidika ise maçta yedekler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte sıtma tedavisi gören yeni transfer Henry Onyekuru ile rehabilitasyon süreci devam eden Florin Andone'nin yanı sıra Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz kadroda yer almadı.

GALATASARAY'IN KADROSUNDA 2 DEĞİŞİKLİK Teknik direktör Fatih Terim, oynadıkları son resmi maça göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta görev alan oyunculardan Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı'yı yedeğe çekti. Terim, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında bu futboluların yerine Fernando Muslera ve Marcelo Saracchi'yi görevlendirdi. EMRE AKBABA VE LİNNES SAHADA Galatasaray'da uzun süreli sakatlığının ardından kupadaki Çaykur Rizespor maçında sahalara dönen Emre Akbaba, Yukatel Denizlispor müsabakasına da ilk 11'de başladı. Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 8 gün sonra bu kulvarda maça çıktı. Sarı-kırmızılı takımda sezonun ilk yarısında lisansı çıkartılmayan Linnes de ikinci devre için isminin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilmesiyle Yukatel Denizlispor karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı. Galatasaray karşılaşmaya Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Falcao ile başladı.

Sarı-kırmızılılarda Jesse Sekidika, Okan Kocuk ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Belhanda, Mariano, Taylan Antalyalı ve Emre Mor yedek kulübesinde oturdu. TARAFTARLARDAN TERİM'E DESTEK Türk Telekom Stadı'nda 22 gün sonra maça çıkan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, tribünlerden büyük destek gördü. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahürat yaptı. Fatih Terim de saha içine girerek, taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi. GALATASARAY'DA 3 SEZON SONRA İLK Galatasaray, Süper Lig'de 3 sezon sonra Türk Telekom Stadı'nda gündüz maçı oynadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde en son 2016-2017 sezonunda taraftarlarının karşısında gündüz maçı yapmıştı. Söz konusu sezonun 6. haftasında saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Antalyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 34. haftada da saat 17.00'deki müsabakada Konyaspor'u 2-1 mağlup etmişti. ONAZİ İLK KEZ İLK 11'DE Yukatel Denizlispor'da yeni transfer Ogenyi Onazi, Galatasaray maçına ilk 11'de çıktı. Konuk takımın teknik direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor'dan alınan Nijeryalı futbolcuyu müsabakada ilk 11'de oynattı.

Karşılaşmada Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i, Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Onazi, Murawski, Sacko, Aissati, Olcay Şahan ve Rodallega'dan oluştu. GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ 7. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Rodallega’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

9. dakikada sol kanattan Ömer’in yaptığı ortada arka direkte Falcao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

17. dakikada ceza yayı önünden Emre Akbaba’nın verdiği ara pas ile ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Falcao’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Stachowiak’ta kaldı.

22. dakikada sol taraftan Ömer Bayram yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao’nun vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada sol taraftan Sarrachi’nin ortasında ön direkte Emre Akbaba’nın bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti. Gol yan hakemin ofsayt kararı ile iptal edilirken, müsabakanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR’a danışarak golün geçerli olduğuna karar verdi. 1-0

46. dakikada ceza yayı önü sol tarafında topla buluşan Seri’nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada Seri’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Falcao’nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

64. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kale önünde Muhammet Özkal’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

67. dakikada ceza sahası içerisinden Olcay’ın havalandırdığı topla buluşan Sedat'ın vuruşunu Muslere kornere çeldi.

69. dakikada sol taraftan Sarrachi’nin ortasında kale önünde Feghouli’nin gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada Rodallega’nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sedat’ın içeri sokularak dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

78. dakikada Seri’nin pasında ceza yayı yanında topla buluşan Falcao’nun düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasına çarparak kornere gitti.

85. dakikada Seri’nin pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Taylan’ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.