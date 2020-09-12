ÖZET | Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Galatasaray oynadığı futbolla Gaziantep FK''yi 3-1 geçmeyi başardı. Galatasaray'ın yıldızı Falcao 2 gol 1 asistle şov yaptı. Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Gaziantep FK maçının ilk yarısına damga vurdu.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sezonun ilk maçında adeta fırtına gibi esti.
Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü, 3-0 önde kapattıkları Gaziantep FK mücadelesinin ilk yarısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
1' Maç başladı.
2' Kullanılan köşe vuruşunu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.
4' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmadan geri döndü.
5' Az önceki pozisyon VAR'da inceleniyor. Bir elle müdahale olup olmadığına bakılıyor.
6' PENALTI! VAR incelemesinde Sofiane Feghouli'nin şutunun Kubilay Aktaş tarafından ceza sahasında eliyle kesildiği tespit edildi. Galatasaray penaltı kullanacak.
8' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Penaltı atışını gole çeviren Falcao takımını 1-0 öne geçirdi.
10' Maxim'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
18' Gaziantep FK köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından topu kaybetti.
23' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
27' GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI! Falcao'nun ara pasıyla savunma arkasına sızan Emre Kılınç'ın vuruşu ağlarla buluştu.
31' GAZİANTEP FK'DEN NET FIRSAT! Savunma arkasına sızan Djilobodji kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza yayı üzerinden yaptığı dokunuş ise direk dibinden dışarı çıktı.
33' BİR TEHLİKE DE GALATASARAY'DAN! Belhanda'nın ara pasıyla savunma arkasına sızıp topla buluşan Feghouli'nin vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.
40' GALATASARAY'DAN ÜÇÜNCÜ GOL! Feghouli'nin sağ kanattan yolladığı pasla ceza sahasında bomboş topla buluşan Falcao'nun vuruşu bir kez daha ağları sarstı.
43' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Savunma arkasına sızan Feghouli topu kaleci Günay'ın üzerinden aşırttı, ama araya giren Djilobodji gole izin vermedi.
İLK YARI SONUCU: G.SARAY 3-0 GAZİANTEP FK
46' Ve ikinci yarı Galatasaray'ın santra vuruşuyla başladı.
46' Galatasaray'da Arda'nın sol kanattan yaptığı ortasını Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.
49' Galatasaray'da Arda rakibini şık bir çalımla sol kanatta geçti, ardından yaptığı ortasını savunmada Güray uzaklaştırdı.
53' GAZİANTEP FK FARKI İKİYE İNDİRDİ! Andre'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Fatih kurtaramadı ve topu ağlarında gördü.
60' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Arda'nun vuruşu üstten dışarı çıktı.
62' GALATASARAY'DAN BİR TEHLİKE DAHA! Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Falcao kafayı vurdu, kaleci Günay kurtardı.
61' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan auta gitti.
68' Saracchi ve Oğuz'un kafa kafaya çarpışmalarının ardından iki oyuncu da yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
75' Galatasaray'da savunma arkasına sızan Babel'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut Djilobodji'den geri döndü.
77' Ömer'in kullandığı köşe vuruşunu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, İlker Takpak
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Falcao
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay Aktaş, Morais, Sousa, Maxim, Güray Vural, Andre, Kenan Özer
Goller: Dk. 8 (penaltıdan) ve 40 Falcao, Dk. 28 Emre Kılınç (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 7 Kubilay Aktaş (Gaziantep FK), Dk. 23 Luyindama (Galatasaray)
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