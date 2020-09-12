ÖZET | Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Galatasaray oynadığı futbolla Gaziantep FK''yi 3-1 geçmeyi başardı. Galatasaray'ın yıldızı Falcao 2 gol 1 asistle şov yaptı. Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti ve maçın detayları haberimizde... 45 DAKİKALIK FALCAO ŞOV Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Gaziantep FK maçının ilk yarısına damga vurdu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sezonun ilk maçında adeta fırtına gibi esti. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü, 3-0 önde kapattıkları Gaziantep FK mücadelesinin ilk yarısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. dakikada penaltıdan ağları sarsan tecrübeli isim, 28. dakikada Emre Kılınç'ın golünde asisti yaptı ve 41. dakikada da Feghouli'nin asistinde golünü attı. GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ 1' Maç başladı. 2' Kullanılan köşe vuruşunu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. 4' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmadan geri döndü. 5' Az önceki pozisyon VAR'da inceleniyor. Bir elle müdahale olup olmadığına bakılıyor. 6' PENALTI! VAR incelemesinde Sofiane Feghouli'nin şutunun Kubilay Aktaş tarafından ceza sahasında eliyle kesildiği tespit edildi. Galatasaray penaltı kullanacak.

8' GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Penaltı atışını gole çeviren Falcao takımını 1-0 öne geçirdi. 10' Maxim'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 18' Gaziantep FK köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından topu kaybetti. 23' Gaziantep FK'de Oğuz Ceylan bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. 27' GALATASARAY FARKI İKİYE ÇIKARDI! Falcao'nun ara pasıyla savunma arkasına sızan Emre Kılınç'ın vuruşu ağlarla buluştu. 31' GAZİANTEP FK'DEN NET FIRSAT! Savunma arkasına sızan Djilobodji kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza yayı üzerinden yaptığı dokunuş ise direk dibinden dışarı çıktı. 33' BİR TEHLİKE DE GALATASARAY'DAN! Belhanda'nın ara pasıyla savunma arkasına sızıp topla buluşan Feghouli'nin vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi. 40' GALATASARAY'DAN ÜÇÜNCÜ GOL! Feghouli'nin sağ kanattan yolladığı pasla ceza sahasında bomboş topla buluşan Falcao'nun vuruşu bir kez daha ağları sarstı. 43' GALATASARAY'DAN TEHLİKE! Savunma arkasına sızan Feghouli topu kaleci Günay'ın üzerinden aşırttı, ama araya giren Djilobodji gole izin vermedi.