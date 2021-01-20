ÖZET | Galatasaray 6-1 Denizlispor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray'da ligde son yapılan Beşiktaş derbisinin ilk 11'inde 6 değişikliğe gidildi. Ligin 19. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de 3'ü zorunlu 6 değişiklik yaptı.

Galatasaray, 24 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak. Denizlispor ise aynı gün ve aynı saatte Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Galatasaray 9. dakikada Emre Akbaba, 17. dakikada Sofiane Feghouli ve 45+1. dakikada Ryan Donk ile ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, son lig müsabakasının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Ege temsilcisi, müsabakaya Costel Pantilimon,Tiago Lopes, Muhammet Özkal, Fabiano Leismann, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, Mattheiu Dossevi, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Angelo Sagal ve Hugo Rodallega ilk 11'i ile çıktı.

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan futbolculardan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan sakatlığı, Mbaye Diagne kart cezası nedeniyle kadroya giremedi, Okan Kocuk, Etebo ve Luyindama yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Muslera, Linnes, Donk, Emre Akbaba, Feghouli ve Babel 11'de maça başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan, kaptanlık pazubendini Fernando Muslera'ya devretti. Yaşadığı uzun sakatlık sürecini atlatıp 220 gün sonra sahalara dönen Muslera, Yukatel Denizlispor müsabakasına kaptan olarak çıktı. Ligde bu sezon maçlara kaptan olarak çıkan Arda Turan'ın karşılaşma öncesinde soyunma odasında pazubendi tecrübeli file bekçisine vererek jest yaptığı bildirildi.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı. Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi.

Ligde son oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Atakaş Hatayspor mücadelesinin ilk 11'inde yer alan futbolculardan Özer Özdemir yedeğe çekilirken, Muris Mesanovic kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerinde Bergdich ve Rodallega forma giydi.

Linnes'in sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasında savunmada Fabiano Leismann'dan seken topu önünde bulan Feghouli, sağ çaprazdan gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Pantilimon'un sağından uzak köşeden direğe de çarptırarak ağlarla buluşturmayı başardı.

Galatasaray, 1-0'dan sonra da etkili ataklar yapmayı sürdürdü. Bu baskının sonucunda 17. dakikada sarı kırmızılı takım ikinci golünü buldu.

Fatih Terim, santrforları Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'nin yokluğunda bu bölgede Ryan Babel'i oynattı. Falcao ile bu bölgede daha önce oynattığı Oğulcan Çağlayan'dan sakatlığı, Diagne'den ise kart cezası nedeniyle yararlanamayan Terim, genelde sol kanatta görev verdiği Babel'i santrfora çekti.

Sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli, ligde 4 maç sonra forma giydi. Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Cezayirli futbolcu, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında yer alamadı. Sakatlığının geçmesinin ardından Beşiktaş derbisinde kadroya giren ancak süre alamayan Feghouli, Yukatel Denizlispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ikinci yarıya Hadi Sacko'yu oyundan alıp 18 yaşındaki Kosovalı oyuncu Veton Tusha'yı alarak başladı. Tusha, böylece Denizlispor formasıyla ilk maçına Galatasaray deplasmanında çıkmış oldu.

Gakatasaray, devre biterken Ryan Donk ile farkı üçe çıkarmayı başardı. Sağ kanattan kazanılan korneri Emre Akbaba paslaşarak kullandı. Ardından Recep Niyaz'ın ters vuruşunda ceza alanına gelen topa iyi yükselen Ryan Donk, birlikte yükseldiği iki Denizlisporlu oyuncuya rağmen altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Pantilimon'un sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

2-0'dan sonra Galatasaray, oyun temposunu düşürdü. Denizlispor ise Galatasaray geride paslaşırken 6-7 oyuncuyla birden önde pres yaparak oyun kurdurmadı. Galatasaray'ın zorlandığı bu bölümde Denizlispor, gol fırsatları da yakaladı. Fernando Muslera, bu pozisyonlarda başarılı kurtarışlar yaparak skorun değişmesine izin vermedi.

Konuk ekip ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Üst üste gelişen atakların ardından 48. dakikad Veton Tusha, 48. dakikada farkı ikiye indirmeyi başardı. Rodallega'nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Veton Tusha, topu düzelterek ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

DENİZLİSPOR ADINA ŞANSSIZ AN

Golden sonra Galatasaray, tekrar oyun üstünlüğünü aldı ve organize paslaşmalarla Denizlispor kalesine yüklenmeye başladı. Emre Akbaba ve Ryan Babel ile gole yaklaşan Galatasaray, 60. dakikada farkı tekrar artırdı.

Babel'in pasıyla topla buluşan Saracchi, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Costel Pantilimon topu çeldi. Dönen topu uzaklaştırmak isteyen Muhammet Özkal'ın kafayla ters vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

YOUNES BELHANDA 5'İ ATTI

Denizlispor, golden sonra iki değişiklik birden yaptı. Bergdich ve Dossevi yerine Sakıb Aytaç ve Ahmed Yasin oyuna dahil oldu.

Ancak, bu değişikliklerden 1 dakika sonra golü bulan yine Galatasaray oldu. Linnes ile yaptığı verkaç sonrasında topla buluşan Belhanda'nın, ceza sahası dışında sağ çaprazdan gelişine yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Pantilimon'un sağından uzak köşede ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Galatasaray, 64. dakikada skoru 5-1'e getirmeyi başardı.