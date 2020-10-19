ÖZET | Galatasaray-Alanyaspor: 1-2

Süper Lig'e iyi başlasa da milli ara öncesinde düşüşe geçen Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde 10 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray'da Etebo'nun kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Alanyaspor 90+5'te attığı golle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
1' Karşılaşma başladı.
2' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
3' Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Fatih'te kaldı.
6' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz.
7' Galatasaray'da Taylan'ın Linnes'e doğru gönderdiği ara pasını Alanyaspor savunması kesti.
8' Alanyaspor'da Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
9' Babel'in Falcao'ya doğru gönderdiği uzun pas auta çıktı.
12' Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından Marcao, ceza sahasında Juanfran'a faul yaptı.
14' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunu kaleci Marafona kornere çeldi.
15' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna altıpastan Falcao kafayı vurdu, şutu kaleci Marafona'da kaldı.
17' Bu dakikalarda oyunun temposu yükseldi.
18' Alanyaspor'da Tzavellas bir sakatlık geçiriyor.
19' Tzavellas'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
20' Alanyaspor'da savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşunu kaleci Fatih kurtardı, ama öncesinde Babacar topu eliyle kontrol ettiği için maçın hakemi faul kararı verdi.
21' Maç kaldığı yerden yeniden başladı.
23' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
30' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten auta çıktı.
31' Taylan Antalyalı ve Adam Bareiro'nun çarpışmasının ardından iki oyuncu da yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
34' Moubandje'nin ceza sahasında topa eliyle dokunmasının ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray, Falcao’nun penaltısıyla Alanyaspor önünde 1-0 öne geçti.
41' Alanyaspor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Babacar'ın kullandığı frikik ağlarla buluştu!
43' Babacar böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.
45' Alanyaspor'da Davidson'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Saracchi uzaklaştırdı.
46' Etebo, Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
45' Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Younes Belhanda oyuna girdi.
45' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ömer Bayram oyuna girdi.
45' Ve ikinci yarı Alanyaspor'un santra vuruşuyla başladı.
46' Luyindama'nın sektirdiği topun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bareiro'nun vuruşu üstten dışarı gitti.
47' Alanyaspor ikinci yarıya da daha baskılı başlayan taraf oldu.
53' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
56' Salih'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
57' Galatasaray'da kaleci Fatih bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.Fatih'in önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
60' Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topla buluşan Babacar'ın gelişine vuruşu üstten az farkla auta gitti.
63' Galatasaray'da Saracchi'nin sol kanattan yaptığı orta doğrudan auta gitti.
65' Alanyaspor'da Bareiro, kaleci Marafona'nın uzun pasını kontrol edemeyince topu dışarı gitti.
69' Ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın sert vuruşu ağları havalandırdı. Fakat VAR'a giden hakem pozisyonda el tespit etti ve golü iptal etti.
74' Alanyaspor'da Bareiro'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya da çarpıp kaleci Fatih'te kaldı.
77' Alanyaspor'da Manolis Siopis, Ryan Babel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
80' Alanyaspor'da Juanfran sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken Saracchi'ye faul yaptı.
82' Galatasaray'da Fatih Öztürk, hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü.
87' Ceza sahasına topla giren Davidson'un vuruşu direk dibinden dışarı gitti.
88' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Diagne uzaklaştırdı.
89' Bakasetas'ın ceza sahasının solundan çektiği şut direkten geri döndü!
90' Maçın sonuna en az altı dakika uzatma ilave edildi.
91' Alanyaspor'da Manolis Siopis'in yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.
90+5' Berkan'ın sol kanattan vuruşuna ceza sahasında dokunan Davidson'un vuruşu ağlarla buluştu!
Maçın sonunda daha fazla tehlikeli atak olmadı ve karşılaşma 1-2'lik skorla tamamlandı.
Galatasaray'ın 11'i: Fatih, Saracchi, Marcao, Luyindama, Linnes, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao
Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Babacar, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Sarı kartlar: Babacar, Salih Uçan, Manolis Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Marcao,Belhanda, Fatih Öztürk (Galatasaray)
Kırmızı kart: (Galatasaray)
Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'daki bu karşılaşmayla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.
Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.
Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3’ü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’dan geldi. Diğer golleri ise milli futbolcu Emre Kılınç ile Faslı oyuncu Younes Belhanda kaydetti. Ligin ilki iki maçında 5 gol atan Aslan, son iki karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.
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