ÖZET | Galatasaray-Alanyaspor: 1-2

Süper Lig'e iyi başlasa da milli ara öncesinde düşüşe geçen Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde 10 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray'da Etebo'nun kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Alanyaspor 90+5'te attığı golle maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. MAÇ ÖZETİ 1' Karşılaşma başladı. 2' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı. ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! 3' Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Fatih'te kaldı. 6' Maçın düşük bir tempoda başladığını söyleyebiliriz. 7' Galatasaray'da Taylan'ın Linnes'e doğru gönderdiği ara pasını Alanyaspor savunması kesti. 8' Alanyaspor'da Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 9' Babel'in Falcao'ya doğru gönderdiği uzun pas auta çıktı. 12' Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunun ardından Marcao, ceza sahasında Juanfran'a faul yaptı. GALATASARAY'DAN TEHLİKE! 14' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunu kaleci Marafona kornere çeldi. 15' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna altıpastan Falcao kafayı vurdu, şutu kaleci Marafona'da kaldı.

17' Bu dakikalarda oyunun temposu yükseldi. 18' Alanyaspor'da Tzavellas bir sakatlık geçiriyor. 19' Tzavellas'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek. 20' Alanyaspor'da savunma arkasına sızan Babacar'ın vuruşunu kaleci Fatih kurtardı, ama öncesinde Babacar topu eliyle kontrol ettiği için maçın hakemi faul kararı verdi. 21' Maç kaldığı yerden yeniden başladı. 23' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 30' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten auta çıktı. 31' Taylan Antalyalı ve Adam Bareiro'nun çarpışmasının ardından iki oyuncu da yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu. GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! 34' Moubandje'nin ceza sahasında topa eliyle dokunmasının ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Galatasaray, Falcao’nun penaltısıyla Alanyaspor önünde 1-0 öne geçti. ALANYASPOR DURUMU EŞİTLEDİ! 41' Alanyaspor ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Babacar'ın kullandığı frikik ağlarla buluştu! 43' Babacar böylece bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü attı.

45' Alanyaspor'da Davidson'un sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Saracchi uzaklaştırdı. GALATASARAY 10 KİŞİ! 46' Etebo, Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 45' Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Younes Belhanda oyuna girdi. 45' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Ömer Bayram oyuna girdi. 45' Ve ikinci yarı Alanyaspor'un santra vuruşuyla başladı. ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! 46' Luyindama'nın sektirdiği topun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Bareiro'nun vuruşu üstten dışarı gitti. 47' Alanyaspor ikinci yarıya da daha baskılı başlayan taraf oldu. 53' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 56' Salih'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı. 57' Galatasaray'da kaleci Fatih bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.Fatih'in önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek. ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! 60' Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topla buluşan Babacar'ın gelişine vuruşu üstten az farkla auta gitti.

63' Galatasaray'da Saracchi'nin sol kanattan yaptığı orta doğrudan auta gitti. 65' Alanyaspor'da Bareiro, kaleci Marafona'nın uzun pasını kontrol edemeyince topu dışarı gitti. GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI! 69' Ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın sert vuruşu ağları havalandırdı. Fakat VAR'a giden hakem pozisyonda el tespit etti ve golü iptal etti. 74' Alanyaspor'da Bareiro'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya da çarpıp kaleci Fatih'te kaldı. 77' Alanyaspor'da Manolis Siopis, Ryan Babel'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 80' Alanyaspor'da Juanfran sağ kanattan ceza sahasına girmek isterken Saracchi'ye faul yaptı. 82' Galatasaray'da Fatih Öztürk, hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü. ALANYASPOR'DAN TEHLİKE! 87' Ceza sahasına topla giren Davidson'un vuruşu direk dibinden dışarı gitti. 88' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Diagne uzaklaştırdı. ALANYASPOR GOLE YAKLAŞTI! 89' Bakasetas'ın ceza sahasının solundan çektiği şut direkten geri döndü! 90' Maçın sonuna en az altı dakika uzatma ilave edildi. 91' Alanyaspor'da Manolis Siopis'in yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.