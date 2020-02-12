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ÖZET | Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu: 3-1

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 12.02.2020 22:30 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği Alanyaspor'u rövanş maçında 3-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti. Kupanın son şampiyonu Galatasaray'ın gollerini Adem Büyük (2) ve Emre Akbaba atarken, Alanyaspor'a yarı finali getiren golü ise Yacine Bammou kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında son şampiyon Galatasaray ile Alanyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, mücadeleye hızlı başladı.

AÇILIŞI EMRE AKBABA YAPTI

Maçın 10. dakikasında sahneye çıkan Ömer Bayram'ın asistinde Emre Akbaba kafayla topu ağlara göndererek durumu 1-0'a getirdi.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Alanyaspor yediği golden sonra daha atak bir görüntü çizdi. 22'de Siopis'in ortasına kimse dokunamazken, 26'da ise Gernandes'in pasında son anda Marcao araya girdi. 1 dakika sonra ise Bakasetas'ın arka arkaya iki şutunu da Muslera müthiş çıkardı.

BAMMOU EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Alanyaspor aradığı golü 31'de buldu. Ceyhun Gülselam'ın pasında Bammou düzgün bir vuruşla Muslera'yı avladı ve durum 1-1 oldu.

SERI'NİN GOLÜ İPTAL

Galatasaray bu gole 1 dakika sonra Seri ile cevap verse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda Adem Büyük'ün ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

ONYEKURU DİREĞE TAKILDI

Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başladı. 49'da Ömer Bayram'ın ortasında Onyekuru'nun şutu direkten döndü. Dönen topu Emre Akbaba kafayla tamamlamak istedi ancak Marafona gole izin verdi.

ADEM BÜYÜK PENALTIDAN ATTI

Maçın 54. dakikasında Bammou ceza sahasında elle oynayınca Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Adem Büyük takımını 2-1 öne geçirdi.

ADEM'İN GOLÜ YETMEDİ, ALANYA YARI FİNALDE

62'de Feghouli net fırsattan yararlanamazken, 85'te Adem Büyük attığı golle durumu 3-1'e getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray ilk maçı 2-0 kaybettiği için Türkiye Kupası'na veda etti.

MARIANO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Bu arada 90+5. dakikada Mariano ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Galatasaray'ı sahada 10 kişi bıraktı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
üzülmedim ki :))
Sağlık olsun. 80 dakika sahada ruh gibi dolanan Feghouli'yi görmemekte ayrı bir meziyet.
Ülkecek destek verdik alanyaspor dahil olmayınca olmuyor
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