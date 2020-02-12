ÖZET | Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında son şampiyon Galatasaray ile Alanyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, mücadeleye hızlı başladı.

AÇILIŞI EMRE AKBABA YAPTI

Maçın 10. dakikasında sahneye çıkan Ömer Bayram'ın asistinde Emre Akbaba kafayla topu ağlara göndererek durumu 1-0'a getirdi.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Alanyaspor yediği golden sonra daha atak bir görüntü çizdi. 22'de Siopis'in ortasına kimse dokunamazken, 26'da ise Gernandes'in pasında son anda Marcao araya girdi. 1 dakika sonra ise Bakasetas'ın arka arkaya iki şutunu da Muslera müthiş çıkardı.

BAMMOU EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Alanyaspor aradığı golü 31'de buldu. Ceyhun Gülselam'ın pasında Bammou düzgün bir vuruşla Muslera'yı avladı ve durum 1-1 oldu.

SERI'NİN GOLÜ İPTAL

Galatasaray bu gole 1 dakika sonra Seri ile cevap verse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda Adem Büyük'ün ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

ONYEKURU DİREĞE TAKILDI

Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başladı. 49'da Ömer Bayram'ın ortasında Onyekuru'nun şutu direkten döndü. Dönen topu Emre Akbaba kafayla tamamlamak istedi ancak Marafona gole izin verdi.