ÖZET | Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında son şampiyon Galatasaray ile Alanyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, mücadeleye hızlı başladı.
Maçın 10. dakikasında sahneye çıkan Ömer Bayram'ın asistinde Emre Akbaba kafayla topu ağlara göndererek durumu 1-0'a getirdi.
Alanyaspor yediği golden sonra daha atak bir görüntü çizdi. 22'de Siopis'in ortasına kimse dokunamazken, 26'da ise Gernandes'in pasında son anda Marcao araya girdi. 1 dakika sonra ise Bakasetas'ın arka arkaya iki şutunu da Muslera müthiş çıkardı.
Alanyaspor aradığı golü 31'de buldu. Ceyhun Gülselam'ın pasında Bammou düzgün bir vuruşla Muslera'yı avladı ve durum 1-1 oldu.
Galatasaray bu gole 1 dakika sonra Seri ile cevap verse de hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda Adem Büyük'ün ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başladı. 49'da Ömer Bayram'ın ortasında Onyekuru'nun şutu direkten döndü. Dönen topu Emre Akbaba kafayla tamamlamak istedi ancak Marafona gole izin verdi.
Maçın 54. dakikasında Bammou ceza sahasında elle oynayınca Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Adem Büyük takımını 2-1 öne geçirdi.
62'de Feghouli net fırsattan yararlanamazken, 85'te Adem Büyük attığı golle durumu 3-1'e getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray ilk maçı 2-0 kaybettiği için Türkiye Kupası'na veda etti.
Bu arada 90+5. dakikada Mariano ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Galatasaray'ı sahada 10 kişi bıraktı.
Atiba'dan sözleşme açıklaması
Galatasaray'dan seçim açıklaması
Umut Nayir'den Sergen Yalçın sözleri
Ara transferde servet harcandı
Abdurahim Albayrak isyan etti
F.Bahçeli taraftarlardan TFF ve MHK'ye istifa çağrısı
Yanal'dan M. Reşit Akçay'a tepki
Sturridge'in dansı beğeni topladı
Abdulkadir Ömür rehabilitasyon sürecini tamamladı
Bu haftanın hakemleri açıklandı
Trabzonsporlu yıldız PFDK'ya sevk edildi
Ünlü teknik direktör istifa etti
Serie A'da krallık yarışı kızıştı
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
Okuyucu Yorumları 7 yorum