SPOR
  4. ÖZET | Galatasaray-Altay maç sonucu: 3-1

ÖZET | Galatasaray-Altay maç sonucu: 3-1

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.01.2020 18:04 | Son Güncelleme

Galatasaray hazırlık maçında Altay'ı 3-1 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti Falcao (pen), Younes Belhanda ve Emre Akbaba'nın golleri getirdi. Galatasaray'ın yeni transferlerinden Saracchi, 45 dakika sahada kalırken, Sekidika ise son golün asistini yaptı. Onyekuru ise maç kadrosunda yer almadı. Altay'da Paixao penaltı kaçırdı.

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Altay'ı 3-1 mağlup etti. 9. dakikada kazanılan penaltıyı Falcao ağlara gönderdi ve Galatasaray maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, Galatasaray 52'de Belhanda ve 62. dakikada Emre Akbaba ile iki gol daha bularak durumu 3-0'a getirdi.

ALTAY'DA PAIXAO PENALTI KAÇIRDI

Altay'da 72'de Hakan Demirci takımının tek golünü kaydetti. 75'te ise Paixao penaltıyı kaçırdı ve mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik zaferiyle sonuçlandı.

SEKIDIKA ASİST YAPTI, SARACCHI 45 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Saracchi, 45 dakika sahada kalırken, Sekidika ise son golün asistini yaptı. Onyekuru ise maç kadrosunda yer almadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Galatasaray'da Onyekuru şokuGalatasaray'da Onyekuru şoku
Ara transferde bir bomba daha patladıAra transferde bir bomba daha patladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray altay jesse sekidika marcelo saracchi Henry Onyekuru

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Galatasaray'da Onyekuru şoku

Galatasaray'da Onyekuru şoku

Resmi transfer açıklaması! Mehmet Ekici...

Resmi transfer açıklaması! Mehmet Ekici...

İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

İşte Cenk Tosun'un yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ryan Babel'den olay hareket!

Ryan Babel'den olay hareket!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

G.Saray için kayyum tehlikesi!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Galatasaray-Altay maç sonucu: 3-1

G.Saray, Altay'ı rahat geçti

Galatasaray'da Onyekuru kamp kadrosunda yer almadı

Galatasaray'da Onyekuru şoku

Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)

Ara transferde bir bomba daha patladı

TBF Disiplin Kurulu'dan, Mustafa Cengiz'e 35 bin lira ceza

TBF Disiplin Kurulu'dan Mustafa Cengiz'e ceza

Ryan Babel ülkesi Hollanda'ya döndü

Bavulunu topladı! Ülkesine döndü...

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'tan Jesse Sekidika açıklaması

Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.