ÖZET | Galatasaray-Altay maç sonucu: 3-1

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Altay'ı 3-1 mağlup etti. 9. dakikada kazanılan penaltıyı Falcao ağlara gönderdi ve Galatasaray maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, Galatasaray 52'de Belhanda ve 62. dakikada Emre Akbaba ile iki gol daha bularak durumu 3-0'a getirdi.

ALTAY'DA PAIXAO PENALTI KAÇIRDI

Altay'da 72'de Hakan Demirci takımının tek golünü kaydetti. 75'te ise Paixao penaltıyı kaçırdı ve mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik zaferiyle sonuçlandı.

SEKIDIKA ASİST YAPTI, SARACCHI 45 DAKİKA OYNADI

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Saracchi, 45 dakika sahada kalırken, Sekidika ise son golün asistini yaptı. Onyekuru ise maç kadrosunda yer almadı.

