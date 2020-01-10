ÖZET | Galatasaray-Altay maç sonucu: 3-1

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Altay'ı 3-1 mağlup etti. 9. dakikada kazanılan penaltıyı Falcao ağlara gönderdi ve Galatasaray maçta 1-0 öne geçti.
İlk yarı tek golle sona ererken, Galatasaray 52'de Belhanda ve 62. dakikada Emre Akbaba ile iki gol daha bularak durumu 3-0'a getirdi.
Altay'da 72'de Hakan Demirci takımının tek golünü kaydetti. 75'te ise Paixao penaltıyı kaçırdı ve mücadele Galatasaray'ın 3-1'lik zaferiyle sonuçlandı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Saracchi, 45 dakika sahada kalırken, Sekidika ise son golün asistini yaptı. Onyekuru ise maç kadrosunda yer almadı.
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