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ÖZET | Galatasaray - Gaziantep: 3-3

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 23:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Gaziantep'i konuk etti. Sarı kırmızılıların rakibi ile 3-3 berabere kaldığı maçın özeti ve detayları haberimizde...

Galatasaray'ın Gazişehir ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşma, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.Maçın detayları haberimizde...

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

SON 3 MAÇTA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Süper Lig’deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor’a da mağlup oldu. Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.

GALATASARAY GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

3.dakika hızlı gelişen atakta topu bir anda önünde bulan Falcao bekletmeden vurdu şutu kaleci Günay'da kaldı

7.dakikada sol kanattan Saracchi iyi geldi, sert ortaladı kaleye paralel giden topa takım arkadaşları dokunamadı

13.dakikada savunmanın arkasına Onyekuru sarktı ama Gaziantep FK defans hattı dikkatli davrandı ve pozisyonu önledi

GOL! 17.dakikada Gaziantep FK, Djilobodji'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Güray ortaladı kafayı Djilobodji vurdu ve golü attı

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PENALTI İPTAL!

19.haftada Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Güray vurdu kaleciden seken topa Kenan hamle yaptı yerde kaldı hakem önce penaltı kararı verdi ancak daha sonra yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve penaltı kararı iptal oldu

22.dakikada Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Emre ortaladı savunma topu uzaklaştırmayı başardı

GAZİANTEP FK ETKİLİ GELDİ!

24.dakikada hızlı gelişen atakta Kenan Özer pasını uygun durumda bulunan Güray'a verdi, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Güray topu iyi kontrol etse kaleci ile karşı karşıya kalacaktı ancak topu alamadı ve konuk ekip adına pozisyondan sonuç gelmedi

FALCAO PENALTI BEKLEDİ!

29.dakikada sol kanattan ceza sahasına gelen ortaya Falcao ve Tosca hamle yaptı. Falcao yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi. VAR incelemesi sonucu da hakem Alper Ulusoy'un kararı değişmedi

32.dakikada Mariano ceza sahasına girmeden vurdu top kalecide kaldı

ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Galatasaray 34.dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyi geçti, boş kaleye vurdu ancak Kana-Bıyık çizgiden topu müthiş bir hamle ile çıkardı

GOL! 36.dakikada Galatasaray, Falcao ile durumu 1-1 yaptı. Savunmanın arkasında topla buluşan Falcao, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla golü attı

GOL! 40.dakikada Galatasaray, Belhanda ile 2-1 öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Belhanda rakibini geçip sol ayağıyla golü attı

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43.dakikada sol kanattan Gaziantep FK köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topa Kayode vurdu ama savunma topu uzaklaştırdı

SARI KART 45.dakikada taç çizgisi yakınında rakibini düşüren Mariano, hakemden sarı kart gördü.

Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü

İLK YARI GALATASARAY'IN 2-1 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE SONA ERDİ

İkinci yarı başladı, takımlar devre arasında oyuncu değişikliği yapmadı

48.dakikada Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Güray ortaladı savunma topu uzaklaştırdı

SARI KART 51.dakikada Galatasaray takımında Belhanda ve Gaziantep FK takımından Kenan Özer hakemden sarı kart gördüler.

53.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Özer vuruşunu yaptı top farklı biçimde auta gitti

KIRMIZI KART 56.dakikada Galatasaray takımında Ahmet Çalık son adam pozisyonunda rakibine faul yapınca kırmızı kart gördü

57.dakikada Erdem kazanılan serbest vuruşu kullandı şutu barajdan döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 60.dakikada Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Taylan Antalyalı oyuna girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 62.dakikada Gaziantep FK'da Güray'ın yerine Twumasi oyuna girdi

SARI KART 64.dakikada Galatasaray takımında Saracchi orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

GOL! 66.dakikada Galatasaray, Feghouli ile 3-1 öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya uygun durumda vuran Feghouli farkı ikiye çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 72.dakikada Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Selçuk İnan oyuna girdi

Galatasaray'da golcü oyuncu Falcao sakatlandı ve değişiklik istedi

75.dakikada sağ kanattan Oğuz geldi ortasını kaleci Okan çıkıp aldı

GOL! 78.dakikada Gaziantep FK, Twumasi'nin ceza sahası dışında attığı golle durumu 3-2 yaptı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine oyuna Sekidika girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin yerine oyuna Jimmy Durmaz girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada Galatasaray'da Mariano'nun yerine oyuna Linnes girdi

  1. dakikada Gaziantep FK baskınısı arttırdı ve Twumasi'nin ortası doğrudan dışarıya gitti. Bu pozisyondan sonra Galatasaray savunması biraz da olsa rahatladı.

  2. dakikada Gaziantep FK'nın korner vuruşu etkili bir pozisyona sahne oldu. Kaleci Okan topu son anda çelerek uzaklaştırdı.

  3. dakikada Djilobodji yakın mesafeden golü ağlara gönderemedi ve hakem oyuna +6 dakika ilave etti.

GOL! 90+4'te Kayode'nin harika vuruşu ağlarla buluştu.

VAR! Hakem VAR'a gitti ve golü iptal etti.

Dakikalar 120'yi gösterirken Gaziantep penaltı kazandı!

Maxim topu ağlara gönderdi ve bu sonuçla karşılaşma 3-3 bitmiş oldu.

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇ DETAYLARI

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Okan Kocuk; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Erdem, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Güray, Jefferson, Maxim, Kenan, Kayode

Gol: 17' Djilobodji, 78'Twumasi, 102' Maxim (Gaziantep), 36' Falcao, 40' Belhanda, 68' Feghouli (Galatasaray)

Sarı Kart: Mariano, Belhanda, Saracchi (Galatasaray), Kenan Özer (Gaziantep)
Kırmızı Kart: Ahmet Çalık (Galatasaray)

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