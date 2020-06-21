ÖZET | Galatasaray - Gaziantep: 3-3

Galatasaray'ın Gazişehir ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşma, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.Maçın detayları haberimizde...
Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig’deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor’a da mağlup oldu. Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.
3.dakika hızlı gelişen atakta topu bir anda önünde bulan Falcao bekletmeden vurdu şutu kaleci Günay'da kaldı
7.dakikada sol kanattan Saracchi iyi geldi, sert ortaladı kaleye paralel giden topa takım arkadaşları dokunamadı
13.dakikada savunmanın arkasına Onyekuru sarktı ama Gaziantep FK defans hattı dikkatli davrandı ve pozisyonu önledi
GOL! 17.dakikada Gaziantep FK, Djilobodji'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Güray ortaladı kafayı Djilobodji vurdu ve golü attı
19.haftada Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Güray vurdu kaleciden seken topa Kenan hamle yaptı yerde kaldı hakem önce penaltı kararı verdi ancak daha sonra yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve penaltı kararı iptal oldu
22.dakikada Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Emre ortaladı savunma topu uzaklaştırmayı başardı
24.dakikada hızlı gelişen atakta Kenan Özer pasını uygun durumda bulunan Güray'a verdi, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Güray topu iyi kontrol etse kaleci ile karşı karşıya kalacaktı ancak topu alamadı ve konuk ekip adına pozisyondan sonuç gelmedi
29.dakikada sol kanattan ceza sahasına gelen ortaya Falcao ve Tosca hamle yaptı. Falcao yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi. VAR incelemesi sonucu da hakem Alper Ulusoy'un kararı değişmedi
32.dakikada Mariano ceza sahasına girmeden vurdu top kalecide kaldı
Galatasaray 34.dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyi geçti, boş kaleye vurdu ancak Kana-Bıyık çizgiden topu müthiş bir hamle ile çıkardı
GOL! 36.dakikada Galatasaray, Falcao ile durumu 1-1 yaptı. Savunmanın arkasında topla buluşan Falcao, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla golü attı
GOL! 40.dakikada Galatasaray, Belhanda ile 2-1 öne geçti. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Belhanda rakibini geçip sol ayağıyla golü attı
43.dakikada sol kanattan Gaziantep FK köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına gelen topa Kayode vurdu ama savunma topu uzaklaştırdı
SARI KART 45.dakikada taç çizgisi yakınında rakibini düşüren Mariano, hakemden sarı kart gördü.
Galatasaray'da sarı kart gören Mariano, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü
İkinci yarı başladı, takımlar devre arasında oyuncu değişikliği yapmadı
48.dakikada Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Güray ortaladı savunma topu uzaklaştırdı
SARI KART 51.dakikada Galatasaray takımında Belhanda ve Gaziantep FK takımından Kenan Özer hakemden sarı kart gördüler.
53.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Özer vuruşunu yaptı top farklı biçimde auta gitti
KIRMIZI KART 56.dakikada Galatasaray takımında Ahmet Çalık son adam pozisyonunda rakibine faul yapınca kırmızı kart gördü
57.dakikada Erdem kazanılan serbest vuruşu kullandı şutu barajdan döndü
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 60.dakikada Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Taylan Antalyalı oyuna girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 62.dakikada Gaziantep FK'da Güray'ın yerine Twumasi oyuna girdi
SARI KART 64.dakikada Galatasaray takımında Saracchi orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
GOL! 66.dakikada Galatasaray, Feghouli ile 3-1 öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya uygun durumda vuran Feghouli farkı ikiye çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 72.dakikada Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Selçuk İnan oyuna girdi
Galatasaray'da golcü oyuncu Falcao sakatlandı ve değişiklik istedi
75.dakikada sağ kanattan Oğuz geldi ortasını kaleci Okan çıkıp aldı
GOL! 78.dakikada Gaziantep FK, Twumasi'nin ceza sahası dışında attığı golle durumu 3-2 yaptı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine oyuna Sekidika girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin yerine oyuna Jimmy Durmaz girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 79.dakikada Galatasaray'da Mariano'nun yerine oyuna Linnes girdi
dakikada Gaziantep FK baskınısı arttırdı ve Twumasi'nin ortası doğrudan dışarıya gitti. Bu pozisyondan sonra Galatasaray savunması biraz da olsa rahatladı.
dakikada Gaziantep FK'nın korner vuruşu etkili bir pozisyona sahne oldu. Kaleci Okan topu son anda çelerek uzaklaştırdı.
GOL! 90+4'te Kayode'nin harika vuruşu ağlarla buluştu.
VAR! Hakem VAR'a gitti ve golü iptal etti.
Dakikalar 120'yi gösterirken Gaziantep penaltı kazandı!
Maxim topu ağlara gönderdi ve bu sonuçla karşılaşma 3-3 bitmiş oldu.
Stat: Türk Telekom Stadyumu
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Okan Kocuk; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Erdem, Kana Bıyık, Tosca, Djilobodji, Güray, Jefferson, Maxim, Kenan, Kayode
Gol: 17' Djilobodji, 78'Twumasi, 102' Maxim (Gaziantep), 36' Falcao, 40' Belhanda, 68' Feghouli (Galatasaray)
Sarı Kart: Mariano, Belhanda, Saracchi (Galatasaray), Kenan Özer (Gaziantep)
Kırmızı Kart: Ahmet Çalık (Galatasaray)
''Sözün bittiği yerdeyiz''
''Bu şekilde şampiyon olamayız''
''Umarım sert değişiklikler yapmam!''
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i
Trabzonspor'a Jose Sosa sürprizi
Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması!
Ajdin Hasic'ten müthiş gol
Mustafa Akülke hayatını kaybetti
Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok
Serie A'nın ilk maçında kazanan çıkmadı
Erol Bulut paylaşımındaki Fatih Terim gerçeği ortaya çıktı
Gözler Abdurrahman Al Ameri’de
Okuyucu Yorumları 0 yorum