ÖZET | Galatasaray - Gaziantep: 3-3

13.dakikada savunmanın arkasına Onyekuru sarktı ama Gaziantep FK defans hattı dikkatli davrandı ve pozisyonu önledi

Galatasaray, Süper Lig’deki son 3 maçında galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor’a da mağlup oldu. Galatasaray, son 3 karşılaşmada 7 puan yitirdi.

Galatasaray'da Gaziantep FK mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Mariano Filho yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 29. Haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Gazişehir ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşma, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.Maçın detayları haberimizde...

PENALTI İPTAL!

19.haftada Gaziantep FK tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Güray vurdu kaleciden seken topa Kenan hamle yaptı yerde kaldı hakem önce penaltı kararı verdi ancak daha sonra yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve penaltı kararı iptal oldu

22.dakikada Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Emre ortaladı savunma topu uzaklaştırmayı başardı

GAZİANTEP FK ETKİLİ GELDİ!

24.dakikada hızlı gelişen atakta Kenan Özer pasını uygun durumda bulunan Güray'a verdi, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Güray topu iyi kontrol etse kaleci ile karşı karşıya kalacaktı ancak topu alamadı ve konuk ekip adına pozisyondan sonuç gelmedi

FALCAO PENALTI BEKLEDİ!

29.dakikada sol kanattan ceza sahasına gelen ortaya Falcao ve Tosca hamle yaptı. Falcao yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi. VAR incelemesi sonucu da hakem Alper Ulusoy'un kararı değişmedi

32.dakikada Mariano ceza sahasına girmeden vurdu top kalecide kaldı

ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

Galatasaray 34.dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Savunmanın arkasına sarkan Onyekuru kaleciyi geçti, boş kaleye vurdu ancak Kana-Bıyık çizgiden topu müthiş bir hamle ile çıkardı