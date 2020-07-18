SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. ÖZET | Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

ÖZET | Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2020 23:00 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk etti. Galatasaray, İzmir temsilcisini 3-1 mağlup etti. Galatasaray - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ligde Avrupa'ya gitmek isteyen Galatasaray, güçlü rakibini ile 3-1 mağlup etti. Galatasaray - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'ın galibiyet getiren golleri 60. dakikada Saracchi ve 81. dakikada Emre Akbaba frikikten ve 90+7'de Yunus Akgün kaydetti.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 55'e yükseltirken, Göztepe'nin puanı ise 39. kaldı.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Seri'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, kaleye yönelen topu Beto son anda uzak köşeden kornere çeldi.

  2. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

  3. dakikada Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, pozisyonda Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.

  • dakikada kaleci Okan Kocuk'un pasında araya giren Mossoro'nun ceza sahasına girerek, yerden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

    • 45+3. dakikada Ömer Bayram'ın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

    GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ DETAYLARI

    Stat: Türk Telekom

    Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çiçek

    Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük

    Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro, Napoleoni

    Sarı kartlar: Dk. 30 Marcao, Dk. 35 Donk (Galatasaray), Dk. 45 Atınç Nukan (Göztepe)

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
    Galatasaray'ın topçusu değilGalatasaray'ın topçusu değil
    En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

    İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

    Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

    Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

    F.Bahçe'de yıldız isimle ile yollar ayrıldı

    F.Bahçe'de yıldız isimle ile yollar ayrıldı

    İşte Terim'in hedefindeki isim

    İşte Terim'in hedefindeki isim

    Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oldu!

    Süper Lig'e çıkan 2. takım belli oldu!

    Arda Turan için kampanya harekatı

    Arda Turan için kampanya harekatı

    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster

    İlginizi Çekebilir

    Yaz lastikleri ve fiyatları

    Yaz lastikleri ve fiyatları

    Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

    Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

    Fatih Terim bırakıyor mu?

    Fatih Terim bırakıyor mu?

    F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

    F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    ÖZET | Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

    G.Saray uzun aradan sonra galip!

    Galatasaray'da Falcao ve Lemina yine yok!

    Kadroda yine yoklar!

    Tugay Kerimoğlu: Galatasaray'ın oyuncusu değil

    Galatasaray'ın topçusu değil

    Fatih Terim: İnanamıyorum

    Fatih Terim: İnanamıyorum

    Galatasaray'dan flaş Victor Ruiz hamlesi

    G.Saray'dan Beşiktaş'a sürpriz transfer hamlesi!

    Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tam destek

    Arda Turan için kampanya harekatı

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.