ÖZET | Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ligde Avrupa'ya gitmek isteyen Galatasaray, güçlü rakibini ile 3-1 mağlup etti. Galatasaray - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'ın galibiyet getiren golleri 60. dakikada Saracchi ve 81. dakikada Emre Akbaba frikikten ve 90+7'de Yunus Akgün kaydetti.

Bu galibiyetle Galatasaray puanını 55'e yükseltirken, Göztepe'nin puanı ise 39. kaldı.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ