ÖZET | Galatasaray - Göztepe maç sonucu: 3-1

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Ligde Avrupa'ya gitmek isteyen Galatasaray, güçlü rakibini ile 3-1 mağlup etti. Galatasaray - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Galatasaray'ın galibiyet getiren golleri 60. dakikada Saracchi ve 81. dakikada Emre Akbaba frikikten ve 90+7'de Yunus Akgün kaydetti.
Bu galibiyetle Galatasaray puanını 55'e yükseltirken, Göztepe'nin puanı ise 39. kaldı.
dakikada Seri'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, kaleye yönelen topu Beto son anda uzak köşeden kornere çeldi.
dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
dakikada Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, pozisyonda Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.
45+3. dakikada Ömer Bayram'ın uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çiçek
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Soner Aydoğdu, Tripic, Mossoro, Napoleoni
Sarı kartlar: Dk. 30 Marcao, Dk. 35 Donk (Galatasaray), Dk. 45 Atınç Nukan (Göztepe)
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