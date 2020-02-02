ÖZET | Galatasaray - Kayserispor maç sonucu 4-1

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor'u konuk etti. Ligin ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray evinde hata yapmadı ve Kayserispor engelini 4-1'lik skorla geçmeyi başardı. Galatasaray - Kayserispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Ryan Donk ve 64. ve 90+4. dakikada Feghouli'den geldi. Kayserispor'un tek sayısını yeni transferi Mesanovic kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 36 yaparken, Kayserispor 11 puanda kaldı.
Galatasaray ligin 21. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olurken, Kayserispor evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Zorbay Küçük , Mustafa Emre Eyisoy , Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera , Mariano , Donk , Marcao , Linnes , Seri , Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram , Emre Akbaba , Adem Büyük
Yedekler: Okan, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Işık Kaan, Şener, Selçuk İnan, Taylan, Jimmy Durmaz, Sekidika, Onyekuru
Teknik Direktör: Fatih Terim
Kayserispor: İsmail Çipe , Miguel Lopes , Diego , Uzodimma , Emre Taşdemir , Djedje , Ben Rienstra , Situm , Henrique , Campanharo , Mesanovic
Yedekler: Doğan, Oğuzhan Çapar, Mert Kula, Sapunaru, Yasir Subaşı, Aksel Aktaş, Enver Cenk Şahin, Emre Demir, Ömer Uzun, Kravets
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Adem Büyük (dk. 5), Donk (dk. 21) (Galatasaray)
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