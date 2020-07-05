ÖZET | Galatasaray - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın en önemli karşılaşması olan Galatasaray - Trabzonspor maçında gülen taraf, bordo mavililer oldu. Trabzonspor, Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 41. dakikada Sosa(PEN), 70. dakikada Novak ve 90+5'de Sörloth'dan geldi. Galatasaray'ın tek sayısını 90+3'de Seri penaltıdan kaydetti. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 61'e yükseltirken, Galatasaray 52 puanda kaldı. Trabzonspor haftaya evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Galatasaray ise Alanyaspor deplasmanında puan arayacak. FEGHOULİ KIRMIZI KART GÖRDÜ Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin Trabzonsporlu futbolcu Manuel Da Costa'ya yaptığı hareketi VAR'dan izleyen hakem Cüneyt Çakır, Feghouli'ye direkt kırmızı kart çıkardı.

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sofiane Feghouli kırmızı kart gördü. Maçın 30. dakikasında bordo-mavililerin yarı sahasındaki bir pozisyonda Manuel Da Costa ile Feghouli yerde kaldı. Maçın hakemi Da Costa'ya müdahalesinden dolayı Feghouli'ye önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'dan uyarı alan Çakır, pozisyonu tekrar izledi ve Feghouli'nin Da Costa'ya hareketine direkt kırmızı kart çıkardı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi. MARCAO 3 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, 3 lig maçından sonra sahaya çıktı. Haziran ayının başında antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarını kaçırmıştı. TAYLAN ANTALYALI 3. KEZ 11'DE Galatasaray'ın orta saha oyuncularından Taylan Antalyalı, bu sezon 3. kez bir lig maçına ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan, bu sezon 11. lig maçında forma giydi. Daha önceki karşılaşmalarında 2'sine ilk 11'de başlayıp, 8'inde sonradan oyuna dahil olan Taylan, Trabzonspor mücadelesinde de ilk 11'de görev yaptı. Taylan, 17. haftadaki Fraport Tav Antalyaspor ile 24. haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmalarında ilk 11'de görev yapmıştı. RADAMEL FALCAO YİNE KADRODA YOK Galatasaray'ın yıldız santrforu Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin, Süper Lig'in 28. haftasında yaptığı Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan Falcao, Medipol Başakşehir maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasında da forma giyemedi. Bu sezon başında kadroya katılan Falcao, Süper Lig'de 16 karşılaşmada görev yaparken sakatlığı nedeniyle ligdeki 11. maçını kaçırdı. Kolombiyalı golcü, takımını tribünde destekledi. Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Florin Andone ve Mario Lemina sakatlıkları, Adem Büyük ise cezası nedeniyle Trabzonspor'a karşı görev yapamadı. TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynanan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Galatasaray karşısına takımını Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Manuel da Costa, Filip Novak, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Alexander Sörloth 11'i ile çıkardı. Bordo-mavili takımda ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına ilk 11'de başlayan Joao Pereira, sarı kart cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemedi. Guilherme Marques ile Gaston Campi ise Hüseyin Çimşir tarafından yedeğe çekildi.

Bu futbolcuların yerine Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa ile sakatlığı geçen Ekuban forma giydi. Hüseyin Çimşir, yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Guilherme, Anthony Nwakaeme, Doğan Erdoğan, Gaston Campi, Manoel Carvalho, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Koray Kılınç, Serkan Asan'a yer verdi. GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Başakşehir maçının 11'ine göre Trabzonspor karşısında 3 değişiklik yaptı. Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın 11'i belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, son oynanan Başakşehir maçının 11’ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Defansta sakatlıktan dönen Marcao sahalara dönerken, sarı kart cezası biten Mariano da 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta 11'de olan ve sözleşmesi bittiği için Monaco'ya dönen Henry Onyekuru'nun yerine de Taylan Antalyalı'ya görev verildi.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısına, "Okan Kocuk, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Sofinae Feghouli, Younes Belhanda ve Emre Akbaba" 11'i ile çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika ve Emin Bayram forma şansı bekleyecek. GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağdan içeri çevirdiği topa Ndiaye kaleyi cepheden gören bir noktadan gelişine vurdu, savunmaya çarpan top ceza sahası içinde duran Ekuban'ın önüne düştü. Ekuban'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti. dakikada ani hücuma çıkan Galatasaray'da Emre Akbaba ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak meşin yuvarlağı Feghouli'ye verdi. Feghouli'nin penaltı noktası civarından şutunda top üstten dışarı çıktı. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Feghouli, Da Costa'nın yaptığı faulün ardından bordo-mavili rakibine tekme attı. Hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından Feghouli'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. 38. dakikada Ekuban sağdan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi, ön direkte Sörloth'un vuruşunda top auta çıktı. Ancak karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır pozisyonu VAR'dan yeniden inceledi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sosa fileleri havalandırdı: 0-1 Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde tamamladı. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'ın ellerinde kaldı.

dakikada sarı-kırmızılı savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla bir anda ceza yayı üzerinde buluşan Ndiaye'nin şutunu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi. dakikada Trabzonspor skoru 2-0 yaptı. Sosa'nın sağdan yaptığı ortada arkada direkte topa yükselen Novak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-2 dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinden şutunda Marcao'ya çarpıp kaleye yönelen topu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi. 90+1. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içinde Taylan Antalyalı'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada topun başına geçen Seri, topu filelere gönderdi: 1-2 90+5. dakikada Trabzonspor skoru 3-1 yaptı. Orta alanda topla buluşan Sörloth hızla soldan ceza sahasına girdi ve sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 1-3 Karşılaşmayı bordo-mavili ekip 3-1 kazandı. GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI Stat: Türk Telekom Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth Gol: Dk. 41 Sosa (Penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 70 Novak (Trabzonspor) Kırmızı kart: Dk. 32 Feghouli (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 18 Saracchi, Dk. 40 Donk (Galatasaray), Dk. 30 Da Costa (Trabzonspor)

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