ÖZET | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Şampiyonluk yarışında bende varım diyen Galatasaray, Yeni Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 skorla geçti. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golu 45. dakikada Adem Büyük penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 42'e çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

GALATASARAY - YENİ MALATYASPOR MAÇ ÖZETİ

1. dakikada Walter’ın araya girdiği top Gökhan Töre’de kaldı. Bu futbolcu meşin yuvarlakla buluşur buluşmaz ceza sahası dışından sert vurdu ancak Muslera topu kornere gönderdi.

9. dakikada Malatya savunmasının hatasında topu kapan Onyekuru ceza sahası içine girip pasını verdi. Defanstan seken top yine Onyekuru’da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta çıktı.

32. dakikada Malatyaspor etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bifouma, rakibinden sıyrılıp pasını Robin Yalçın’a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla dışarı gitti..

38. dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru son çizgiye inerek ceza sahası içindeki Emre Akbaba’ya çevirdi. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top kaleyi bulmadı.

43. dakikada Adem’in pasında topla buluşan Emre Akbaba ceza sahasına girer girmez yerde kaldı. Bu futbolcu, Robin Yalçın’ın müdahalesi sonrası yerde kalınca Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Adem Büyük geldi. Bu futbolcu topu kalecinin sağından yerden filelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0