ÖZET | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2 -2

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi takımın gollerini Mirallas ile Kana-Biyik kaydederken, Yeni Malatya'nın sayıları ise Adem Büyük ve Topalli'den geldi. Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan, 48. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

90+5'te Hafez'in sol kanattan yaptığı ortasına Semih Kaya kafayı vurdu, ardından altıpasta topu önünde bulan Topalli ağları havalandırdı. Gol pozisyonu VAR'da incelendi ve hakem Ali Palabıyık golü verdi. Yoğun itirazlar sonucunda Sumudica da 90+9'da kırmızı kart gördü.

Bu skorun ardından Gaziantep 15 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor puanını 12'ye çıkardı. Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, BAY geçecek. Yeni Malatyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

GAZİANTEP FK- YENİ MALATYASPOR

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Tosca xx, Djilobodji xxx, Kana Biyik xxx, Oğuz Ceylan xx, Sousa xxx (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Mirallas xxx (Jefferson dk. 88 ?) , Maxim xx (Cenk Şahin dk. 75 x), Kenan Özer xx (Vetrih dk. 52 xx), Muhammet Demir xx ( Andre Felipe dk. 75 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kozulj, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Güray Vural

Teknik Direktör: Marius Sumudica