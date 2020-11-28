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ÖZET | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2 -2

FUTBOL HABERLERİ  | 28.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma iki takımın karşılıklı attığı gollerle 2-2 berabere sona erdi. Gaziantep FK'nın gollerini Mirallas ve Kana-Biyik kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri ise Adem Büyük ile Topalli'den geldi. Ev sahibi ekipte Oğuz Ceylan, 48. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan, Gaziantep FK'nın hocası Sumudica hakeme yaptığı yoğun itirazlar sonrası 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

ÖZET | Gaziantep FK - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 2 -2

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi takımın gollerini Mirallas ile Kana-Biyik kaydederken, Yeni Malatya'nın sayıları ise Adem Büyük ve Topalli'den geldi. Gaziantep FK'da Oğuz Ceylan, 48. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

90+5'te Hafez'in sol kanattan yaptığı ortasına Semih Kaya kafayı vurdu, ardından altıpasta topu önünde bulan Topalli ağları havalandırdı. Gol pozisyonu VAR'da incelendi ve hakem Ali Palabıyık golü verdi. Yoğun itirazlar sonucunda Sumudica da 90+9'da kırmızı kart gördü.

Bu skorun ardından Gaziantep 15 puana yükselirken, Yeni Malatyaspor puanını 12'ye çıkardı. Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, BAY geçecek. Yeni Malatyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

GAZİANTEP FK- YENİ MALATYASPOR

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Olguncan xx

Gaziantep FK: Günay xx, Olkowski xx, Tosca xx, Djilobodji xxx, Kana Biyik xxx, Oğuz Ceylan xx, Sousa xxx (Furkan Soyalp dk. 88 ?), Mirallas xxx (Jefferson dk. 88 ?) , Maxim xx (Cenk Şahin dk. 75 x), Kenan Özer xx (Vetrih dk. 52 xx), Muhammet Demir xx ( Andre Felipe dk. 75 x)
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kozulj, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem Uğurlu, Güray Vural
Teknik Direktör: Marius Sumudica

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Karim Hafez xx, Semih xxx, Wallace xx, Chebake xx (Jetmir Topalli dk. 89 xx), Acquah xx, Ndayishimiye xx (Fofana dk. 83 x), Kubilay xx (Mustafa Eskihellaç dk. 68 x), Adem xxx, Tetteh x, Umut Bulut xx (Ahmed Ildız dk. 68 x)
Yedekler: Ertaç, Murat Akça, Hadebe, Bülent Cevahir, Berk Yıldız, Zuqui
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Mirallas (dk. 19), Kana Bıyık (dk. 74) (Gaziantep FK), Adem Büyük (dk. 49), Topalli (dk. 90+4) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kartlar: Oğuz Ceylan (dk. 48), Marius Sumudica (Teknik Direktör) (dk. 90+5) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Muhammet Demir, Kenan Özer, Maxim, Toşca (Gaziantep FK), Acquah, Kubilay, Kerim Hafez (Yeni Malatyaspor)

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