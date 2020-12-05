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ÖZET | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: 2-1

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 05.12.2020 15:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ligin formda ekibi lider Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Ligde 6 maç sonra kazanan başkent ekibine üç puanı getiren golleri Berat Özdemir ve Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek sayısını 83'te penaltıdan Bakasetas attı. Akdeniz temsilcisi ligde ilk mağlubiyetini aldı. Bu sonucun ardından kırmızı siyahlı ekip puanını 8’e yükseltirken Alanyaspor ise 23 puanda kaldı.

ÖZET | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı Gençlerbirliği ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi Gençlerbirliği rakibini 2-1'lik skorla devirerek, Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi.

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Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Berat Özdemir ile 75'te Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 83'te penaltıdan Bakasetas attı. Yıldız orta saha 90+5'te kullandığı ikinci penaltı atışından ise yararlanamadı.

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Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. Çağdaş Atan, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş maçında olamayacak. Bu sonucun ardından lider Alanyaspor 23 puanda kalırken, 6 maç sonra kazanan Gençlerbirliği ise puanını 8'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - AYTEMİZ ALANYASPOR

Stat: Eryaman
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Candaş Elbil xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xxx, Zargo xxx, Arda Kızıldağ xxx, Polomat xxx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 85 ?) Berat Ayberk Özdemir xxx (Murat Yıldırım dk. 78 xx), Mendoza xxx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx, Sio xx (Sefa Yılmaz ?, dk. 85), Stancu xx (Gökhan Altıparmak dk. 63 xx)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Rahmetullah Berişbek, Sami, Ayite, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Ahmet Gülay xx (Umut Güneş dk.87 ?), Siopis x (Efkan Bekiroğlu dk. 63 xx), Salih Uçan xx (Berkan İsmail Kutlu dk. 79 ?) Davidson xx (Hasan Ayaroğlu dk. 79 ?), Bakasetas xx, Mustafa Pektemek x (Adam Bareiro dk. 46 xx), Babacar x
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Berat Ayberk Özdemir (dk. 40), Candeias (dk. 75) (Gençlerbirliği), Bakasetas (dk. 83 pen.) (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Polomat, Sio, Zargo, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği), Bakasetas, Berkan İsmail Kutlu (Alanyaspor)

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