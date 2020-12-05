ÖZET | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı Gençlerbirliği ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi Gençlerbirliği rakibini 2-1'lik skorla devirerek, Alanyaspor'un namağlup unvanına son verdi.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Berat Özdemir ile 75'te Daniel Candeias kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü 83'te penaltıdan Bakasetas attı. Yıldız orta saha 90+5'te kullandığı ikinci penaltı atışından ise yararlanamadı.

Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, 90+7. dakikada kırmızı kart gördü. Çağdaş Atan, Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Beşiktaş maçında olamayacak. Bu sonucun ardından lider Alanyaspor 23 puanda kalırken, 6 maç sonra kazanan Gençlerbirliği ise puanını 8'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - AYTEMİZ ALANYASPOR

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşcıoğlu xx, Candaş Elbil xx

Gençlerbirliği: Nordfeldt xxx, Johansson xxx, Zargo xxx, Arda Kızıldağ xxx, Polomat xxx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 85 ?) Berat Ayberk Özdemir xxx (Murat Yıldırım dk. 78 xx), Mendoza xxx, Soner Dikmen xx, Candeias xxx, Sio xx (Sefa Yılmaz ?, dk. 85), Stancu xx (Gökhan Altıparmak dk. 63 xx)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Rahmetullah Berişbek, Sami, Ayite, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu,

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan