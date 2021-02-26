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ÖZET | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

26.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalırken iki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladılar. Bu sonuçla Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 9, Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Yeni Malatyaspor, 34. dakikada Benjamin Tetteh ile öne geçerken Gençlerbirliği, 60. dakikada Ertaç Özbir'in kendi kalesine şeklinde yazılan golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya, 21. dakikada kırmızı kart ile oyun dışında kalırken Gençlerbirliği'nde de Ayite, 71. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 9, Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Yeni Malatyaspor
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