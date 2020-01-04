ÖZET | Getafe - Real Madrid maç sonucu: 0-3

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Alfonso Perez Stadı'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 34. dakikada kendi kalesine Soria, 53. dakikada Fransız stoper Raphael Varane ve 90+6'da Modric'den geldi.
3 maçlık beraberlik beraberlik serisini kırarak galibiyete uzanan Real Madrid, puanını 40 yaparken, üst üste 2. yenilgisini alan Getafe ise 30 puanda kaldı.
La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid evinde Sevilla ile karşılaşacak, Gatafe ise deplasmanda Leganes'e konuk olacak.
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