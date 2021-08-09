ÖZET | Giresunspor 1-3 Fenerbahçe

Süper Lig öncesi son provalarına çıkan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertliler, 44 yıl sonra lige çıkan rakibini 3-1 yendi.

Yeni sezondaki ilk maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak Vitor Pereira'nın öğrencileri, 23. dakikada attila Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçti. 44'te Serdar Dursun sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona ererken; 60'da Giresunspor'un yeni transferi Pelupessy, ceza yayı içinden topu ağlarla buluşturdu.

Maçta son sözü Enner Valencia söyledi. Ekvadorlu forvet ceza sahası sol içinden topu ağlarla buluşturdu ve Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyetini ilan etti.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

2-0, Csikszereda

4-1, Kasımpaşa

4-0, Gençlerbirliği

2-2, Zwolle

3-2, Freuther Fürth

1-1, Dinamo Kiev

3-1, Giresunspor

MAÇ ÖZETİ

1' İlk düdük geldi maç başladı...

5' Fenerbahçe etkili geldi. Mesut'un ara pasıyla son çizgiye inen Zajc'ın yaptığı etkili ortayı Güresunspor defansı savuşturdu.

7' Fenerbahçe akın akın gol için bastırıyor. Serdar Dursun'un sert ve isabetli şutunda kaleci Okan nefis bir şekilde topu kornere gönderdi.

8' Okan kalesinde devleşti. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Pelkas'ın vuruşunda bir kez daha Giresunspor kalecisi gole izin vermedi.

10' Giresunspor Balde ile etkili geldi. Balde'nin vuruşunda Altay kalesini gole kapattı.

23' GOL! Mesut Özil'in köşe vuruşunda ceza sahasına düşen topa düzgün bir vuruş yapan Atilla Szalai Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

44' GOL! Serdar Dursun'un golün ile Fenerbahçe, Giresunspor karışısında 2-0 öne geçti.

İLK YARI SONUCU: Giresunspor 0-2 Fenerbahçe

45' İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46' Mücadelenin ilkinci yarısı başladı.

60' GOL! Giresunspor, Joey Pelupessy'nin attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

76' GOL! Fenerbahçe, Enner Valencia'nın attığı golle farkı bir kez daha 2'ye çıkardı. Şimdi maçta skor 3-1...

MAÇ SONUCU: Giresunspor 1-3 Fenerbahçe



