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ÖZET | Göztepe 5-1 Denizlispor

GÖZTEPE HABERLERİ  | 12.09.2020 22:06 | Son Güncelleme

Süper Lig'in açılış haftasında Göztepe, Denizlispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti ve sezonu 3 puanla açtı. Gçztepe - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Göztepe 5-1 Denizlispor

Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Göztepe, Denizlispor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Göztepe'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk, 25. dakikada Atınç Nukan, 43. dakikada Halil Akbunar, 51. dakikada Marcio Mossoro ve 71. dakikada Tripic kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 62. dakikada Oğuz Yılmaz attı.

Bu sonuçla sezonu 3 puanla açan Göztepe, maç ve gol fazlasıyla liderliğe oturdu. Denizlispor ise puansız başladığı haftada son sırada yer aldı.

Göztepe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Denizlispor ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

GÖZTEPE - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Rodallega ile mücadele eden Alpaslan'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı 10. dakikada kullanan Alpaslan Öztürk takımını 1-0 öne geçirdi.

  2. dakikada sol kanattan Bergdich'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top Mesanovic'e kadar gelmesine rağmen bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

  3. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içindeki Atınç Nukan, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0.

  4. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Soner Aydoğdu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
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