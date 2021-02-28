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ÖZET | Göztepe - Kasımpaşa maç sonucu: 1-0

28.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Göztepe - Kasımpaşa maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetleriyle çıkışa geçen Göztepe, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa'yı konuk etti. İzmir'in Sarı-Kırmızılı temsilcisi, karşılaşmayı Cherif Ndiaye'nin 25. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ünal Karaman'ın takımı Göztepe ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe, 1-0'lık skorla kazandı. Göztepe 62 yıl sonra Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yenmiş oldu. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Halil'in sol kanattan yerden ortasına arka direkte Ndiaye dokundu ve topu filelere gönderdi. 24 yaşındaki Senegalli forvet bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.

MAÇTA İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI

Kasımpaşa, normal süreyi 75 dakika 10 kişi oynadı. 15. dakikada Luckassen, Ndiaye'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Suat Arslanboğa tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Göztepe'de ise 72 ve 84. dakikalarda sarı kart gören Berkan Emir, soyunma odasının yolunu tuttu

Öte yandan Kasımpaşa'da yeni transfer Danny Drinkwater, 57. dakikada şans bularak ilk kez Kasımpaşa formasını terletti.

Alınan bu sonucun ardından Göztepe puanını 35 yaparken, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Geçen hafta Fenerbahçe maçında da gol yemeyen sarı kırmızılılar, bu sezon ilk kez kalesini iki maçta gole kapattı. Kasımpaşa ise son 6 haftada 4. kez kaybetti.

Bir sonraki haftada Göztepe, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Göztepe Kasımpaşa
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Helal Olsun Ünal Hoca,Yürü be Göz Göz Göztepe...

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