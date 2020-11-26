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ÖZET | Göztepe - Kırklarelispor: 2-0

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 26.11.2020 23:34 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Göztepe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırklarelispor'u 2-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

ÖZET | Göztepe - Kırklarelispor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Süper Lig ekibi Göztepe, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Kırklarelispor'u 2-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Yunus Emre Yalçın'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

  1. dakikada sağ kanattan Burak Süleyman'ın verdiği pasla ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kubilay'da kaldı.

  2. dakikada sağ kanattan Gassama'nın pasıyla penaltı noktası yanında topa sahip olan Tripic'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

  3. dakikada sol kanatta Burekovic'in pasıyla topla buluşan Halil Akbunar, ceza sahası girmeden yaptığı ortada meşin yuvarlak doğrudan ağlara gitti: 1-0.

90+3. dakikada Hamza Özdemir'in müdahalesiyle Halil Akbunar'ın yerde kalmasına hakem penaltı kararı verdi. Atışı 90+4. dakikada gole çeviren Guilherme skoru 2-0 yaptı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Alper Çetin, Suat Güz, Mert Bulut

Göztepe: Megyeri, Gassama, Titi, Atınç Nukan, Burekovic, Burak Süleyman (Dk. 56 Guilherme), Kubilay Sönmez (Dk. 73 Yalçın Kayan), Efe Binici (Dk. 56 Soner Aydoğdu), Tripic (Dk. 73 Halil Akbunar), Mossoro, Napoleoni (Dk. 88 Berkan Emir)

Kırklarelispor: Kubilay Anteplioğlu, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Hamza Özdemir, Serkan Sözmen, Kubilay Akyüz (Dk. 81 Atakan Arslan), Sercan Türkeri (Dk. 65 Ersel Aslıyüksek), Emre Keleşoğlu, Mert Sinan Pekesen, Yunus Emre Yalçın (Dk. 90 Görkem Fidan), Emre Balkı

Goller: Dk. 83 Halil Akbunar, Dk. 90+4 Guilherme (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 49 Efe Binici (Göztepe), Dk. 81 Kubilay Akyüz, Dk. 90+3 Hamza Özdemir (Kırklarelispor)

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