ÖZET | Hatayspor 1-0 Kasımpaşa

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 57. dakikada yeni transfer Mame Barem Diouf'tan geldi. Hatayspor, yeni yükseldiği Süper Lig'deki ilk 3 maçında gol yemedi ve bunu başaran 5 takımdan biri oldu.

Bu sonuçla birlikte yenilmezliğini sürdüren Hatayspor, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı aldığı 2 galibiyet ve Fenerbahçe beraberliğiyle 7 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 2. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ