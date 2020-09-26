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ÖZET | Hatayspor 1-0 Kasımpaşa

HATAYSPOR HABERLERİ  | 26.09.2020 18:28 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, evinde Kasımpaşa'yı yeni transferi Mame Barem Diouf'un golüyle 1-0 mağlup etti ve ilk 3 haftada karşılaştığı 3 İstanbul takımına da yenilmedi. Hatayspor - Kasımpaşa maç özeti ve maç detayları haberimizde...

ÖZET | Hatayspor 1-0 Kasımpaşa

Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 57. dakikada yeni transfer Mame Barem Diouf'tan geldi. Hatayspor, yeni yükseldiği Süper Lig'deki ilk 3 maçında gol yemedi ve bunu başaran 5 takımdan biri oldu.

Bu sonuçla birlikte yenilmezliğini sürdüren Hatayspor, Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı aldığı 2 galibiyet ve Fenerbahçe beraberliğiyle 7 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 2. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasında topla buluşan Diouf'un şutuna Kasımpaşa savunması ayak koyunca, pozisyon kornerle sonuçlandı.

  2. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Selim Ilgaz, ön direkte topa kafayla vurdu. Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

  • dakikada ceza sahasında topu alan Yusuf Abidoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

  • dakikada orta sahada topu kapan Varga, ceza sahasına kadar girip kaleciyle karşı karşı kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.

    • 55’inci dakikada, ev sahibi takım oyuncusu Adama Traore, ceza sahası sol iç çaprazında çektiği şut kaleyi bulmadı.

    57’nci dakikada gelişen atakta, Atakaş Hatayspor oyuncusu Gökhan Karadeniz’in ara pasında topla buluşan Mame Diouf, sol çizgiye kadar sürükleyip vuruş yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

    64’üncü dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta, ceza sahası sol iç çaprazında Mame Diouf tarafından çekilen şut, defansın müdahalesiyle engellendi.

    80’inci dakikada misafir takım defansının bir anlık hatası ile ceza sahası içinde topla buluşan Aaron Boupendza, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.
    Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. (Fotoğraf: AA)

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