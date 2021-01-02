ÖZET | Hatayspor 2-1 Konyaspor

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor geriden gelerek 2-1 kazandı.

Konyaspor, 33. dakikada Kravets'in golüyle öne geçerken, Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 69. dakikalarda Boupendza kaydetti. Geçtiğimiz hafta 6-0 kazandıkları Antalyaspor maçında da 4 kez ağları sarsan Gabonlu oyuncu, böylece 5 günde 6 gol attı ve bu sezon 9 gole ulaştı.

Konyaspor'un 90+4. dakikada Ahmet Çalık ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Hatayspor, 27 puana yükseldi ve 1 maçı fazla olan Alanyaspor'un 3 puan gerisine yerleşti. 2 maç sonra yenilen Konyaspor ise 19 puanda kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

3' Hatayspor, Abdulkerim'in yaptığı faul sonucu ceza sahasının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aabid'in ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.