ÖZET | Hatayspor 2-1 Konyaspor

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor geriden gelerek 2-1 kazandı.
Konyaspor, 33. dakikada Kravets'in golüyle öne geçerken, Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 43. ve 69. dakikalarda Boupendza kaydetti. Geçtiğimiz hafta 6-0 kazandıkları Antalyaspor maçında da 4 kez ağları sarsan Gabonlu oyuncu, böylece 5 günde 6 gol attı ve bu sezon 9 gole ulaştı.
Konyaspor'un 90+4. dakikada Ahmet Çalık ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Hatayspor, 27 puana yükseldi ve 1 maçı fazla olan Alanyaspor'un 3 puan gerisine yerleşti. 2 maç sonra yenilen Konyaspor ise 19 puanda kaldı.
Süper Lig'in 17. haftasında Hatayspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
3' Hatayspor, Abdulkerim'in yaptığı faul sonucu ceza sahasının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aabid'in ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
9' Konyaspor'da sol kanattan Daci'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic'in kaleye çektiği şutu kaleci Munir, iki hamlede uzaklaştırdı.
13' Konuk ekibin ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Shegelia'nın çektiği şutta top kale direği yanından az farkla auta gitti.
24' Hatayspor'da ceza sahası içerisinde Diouf'un yaptığı topuk pasında topu alan Boupendza meşin yuvarlığı kaleye gönderdi, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı topu köşeden çıkarttı.
32' Konuk ekip öne geçti. Soldan yapılan ortada Skubic topu sağdan kafayla içeri gönderdi. Topla buluşan Kravets, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
43' Hatayspor eşitliği yakaladı. Boupendza ceza sahası çizgisi üstünde çektiği etkili şutta meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-1.
51' Hatayspor'da Traore'nin ceza saha dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, topa kafayla vuran Pablo Santos, meşin yuvarlığı üstten dışarı gönderdi.
57' Konyaspor'da Shengelia'nın ceza sahasının hemen dışından kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
68' Hatayspor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada savunma oyuncuları ve kaleci Sehic arasında yaşanan anlaşmazlıkta topu önünde bulan Boupendza, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
90+3' Skubic'in sağdan ortasında Ahmet Çalık'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Atakaş Hatayspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.
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