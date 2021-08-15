ÖZET | Hatayspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadele, her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Konuk ekip Kasımpaşa ilk devreyi 18. dakikada Valentin Eysseric'in müthiş frikik golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Hatayspor, aradığı golü 72. dakikada Saba Lobzhanidze ile buldu.
Bu sonucun ardından iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı ve sezona puanlı bir başlangıç yapmış oldu. Hatayspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Giresunspor'u ağırlayacak.
Stat: Hatay
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Süleyman Özay xx
Hatayspor: Munir xx, Sam Akekugbe xxx, Burak xx, Onur xx, Kamil Ahmet xx, Riberio xx, Mehdi Boudjemaa xxx, Kamara x (Traore dk. 64 xx), Emre Çolak xx (Lobjanidze dk. 64 xx), Dylan Louis xxx, Mame Diouf xx (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Eren Fansa, Fatih Kuruçuk, Burak Can, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Sadık Baş
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Ouannes xx, Tarkan xx, Bruma xx, Hajradinovic xx, Sadiku xx (Doğucan Haspolat dk. 85 ?), Eysseric xxx (Michal Travnik dk. 76 xx), Varga xx (Ahmet Engin dk. 76 xx), Hajradinovic xxx, Yusuf xx (Mickael Tirpan dk. 85 ?), Umut Bozok xx (Nicolai Jörgensen dk. 81 x),
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Evren Elmalı, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Eysseric (dk. 18) (Kasımpaşa), Lobjanidze (dk. 72) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Kamil Ahmet (Hatayspor), Ouannes, Hajradinovic, Ahmet Engin (Kasımpaşa)
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