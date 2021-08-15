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ÖZET | Hatayspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

15.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

ÖZET | Hatayspor - Kasımpaşa maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmasında Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadele, her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

Konuk ekip Kasımpaşa ilk devreyi 18. dakikada Valentin Eysseric'in müthiş frikik golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Hatayspor, aradığı golü 72. dakikada Saba Lobzhanidze ile buldu.

Bu sonucun ardından iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı ve sezona puanlı bir başlangıç yapmış oldu. Hatayspor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Giresunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada Riberio’nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Kamara'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu kaleci Harun kurtardı.
  2. dakikada Kamil Ahmet’in pasında topla buluşan Kamara'nın, rakibini çalımlayarak ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
  3. dakikada Dylan Louis ile verkaç yapan Lobjanidze, aldığı topuk pasında kaleci ile karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

HATAYSPOR 1-1 KASIMPAŞA

Stat: Hatay
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Abdullah Bora Özkara xx, Süleyman Özay xx

Hatayspor: Munir xx, Sam Akekugbe xxx, Burak xx, Onur xx, Kamil Ahmet xx, Riberio xx, Mehdi Boudjemaa xxx, Kamara x (Traore dk. 64 xx), Emre Çolak xx (Lobjanidze dk. 64 xx), Dylan Louis xxx, Mame Diouf xx (Bertuğ Yıldırım dk. 88 ?)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Eren Fansa, Fatih Kuruçuk, Burak Can, Muhammed Mert, Bülent Cevahir, Sadık Baş
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Ouannes xx, Tarkan xx, Bruma xx, Hajradinovic xx, Sadiku xx (Doğucan Haspolat dk. 85 ?), Eysseric xxx (Michal Travnik dk. 76 xx), Varga xx (Ahmet Engin dk. 76 xx), Hajradinovic xxx, Yusuf xx (Mickael Tirpan dk. 85 ?), Umut Bozok xx (Nicolai Jörgensen dk. 81 x),
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Evren Elmalı, Sakıb Aytaç, Tomas Brecka, Mehmet Yıldırım
Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Eysseric (dk. 18) (Kasımpaşa), Lobjanidze (dk. 72) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, Kamil Ahmet (Hatayspor), Ouannes, Hajradinovic, Ahmet Engin (Kasımpaşa)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Kasımpaşa
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