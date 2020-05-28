ÖZET | Hoffenheim - Köln maç sonucu: 3-1

Hoffenheim, Rhein Neckar Arena'da Köln'ü ağırladı. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Christoph Baumgartner'in golü ile 1-0 öne geçti. 26. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Sebastiaan Bornauw direkt kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Köln'ü 10 kişi bıraktı.
İlk yarıda başka gol olmadı ve Hoffenheim soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da hızlı başlayan ev sahibi ekip oldu. 46. dakikada Baumgartner bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu golün iki dakika sonrası Steven Zuber fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı.
RB Leipzig - Hertha Berlin: 2-2
Union Berlin - Mainz 05: 1-1
Augsburg - Paderborn: 0-0
Fortuna Düsseldorf - Schalke 04: 2-1
(İHA)
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