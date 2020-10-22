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ÖZET | Inter - Borussia Mönchengladbach maç sonucu: 2-2

İTALYA HABERLERİ  | 22.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Inter ile Mönchengladbach karşı karşıya geldi. 4 golün olduğu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. İki takım da Devler Ligi'ne birer puanla başladı. İtalyan ekibinin gollerini 49 ve 90. dakikalarda Romelu Lukaku kaydetti. Zorlu deplasmandan 1 puanla ayrılan Alman temsilcisinin golleri ise Bensebaini ile Hofmann'dan. Takımını yenilgiden kurtaran Belçikalı yıldız, Inter formasıyla çıktığı 56 maçta 40 gol kaydetti. Grubun diğer maçında Shakhtar, Real Madrid'i mağlup etti.

ÖZET | Inter - Borussia Mönchengladbach maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu mücadelesinde Inter ile Mönchengladbach, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

Inter, Romelu Lukaku ile 49. dakikada öne geçerken, Alman ekibi 63'te Ramy Bensebaini(p) skoru eşitledi. 84. dakikada Jonas Hofmann ile 2-1 üstünlüğü yakalayan Mönchengladbach son dakikada Lukaku'nun golüne engel olamayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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Inter, gruptaki bir sonraki maçında Shakhtar'a konuk olacak. Mönchengladbach ise aynı haftada sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

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