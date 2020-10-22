ÖZET | Inter - Borussia Mönchengladbach maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu mücadelesinde Inter ile Mönchengladbach, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
Inter, Romelu Lukaku ile 49. dakikada öne geçerken, Alman ekibi 63'te Ramy Bensebaini(p) skoru eşitledi. 84. dakikada Jonas Hofmann ile 2-1 üstünlüğü yakalayan Mönchengladbach son dakikada Lukaku'nun golüne engel olamayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Inter, gruptaki bir sonraki maçında Shakhtar'a konuk olacak. Mönchengladbach ise aynı haftada sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.
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