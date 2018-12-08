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Al Hilal 2 - 0 Al Nassr

FUTBOL HABERLERİ  | 08.12.2018 17:47 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal ile Al Nassr'ın karşı karşıya geldiği maçta Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis attığı 2 golle yıldızlaştı. Gittiği günden bu yana Gomis'i arayan Galatasaray taraftarları bir kez daha üzüldü.

Al Hilal 2 - 0 Al Nassr

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Hilal sahasında Al Nassr ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 3. dakikada Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 18'i gösterdiğinde yine Gomis sahneye çıkarak bir kez daha topu ağlara gönderdi ve Al Hilal'i devreyi 2-0 önde tamamladı. Gomis attığı iki golle 11. maçında 9. golüne imza atmış oldu.

Giuliano

GIULIANO ATTI
İkinci devrede toparlanan Al Nassr, 73'te Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano ile farkı bire indirirken, maçta son sözü 78. dakikada Hamdallah söyledi. Mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla 1 maçı eksik Al Hilal 29 puanla liderliğini sürdürürken, Al Nassr ise 26 puanla ikinci sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Al Hilal - Al Nassr Bafetimbi Gomis Giuliano

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