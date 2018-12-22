Alanyaspor 1 - 1 Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor evinde lider Başakşehir'i ağırladı. İki takım adına da oldukça kontrollü geçen karşılaşmanın 41. dakikasında Başakşehir'in yıldızı Visca sahneye çıktı ve attığı şık golle takımını devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda daha çok golü arayan taraf Alanyaspor oldu. 63'te Junior Fernandes durumu 1-1'e getiren isim oldu. 74. dakikada Başakşehir kalecisi Mert Günok üst üste 2 pozisyonda gole izin vermedi.

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Dakikalar 88'i gösterdiğinde Welinton, Arda Turan'a yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atılarak Alanyaspor'u 10 kişi bıraktı. 1 dakika sonra Gökhan İnler'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Haydar kurtardı. Hemen ardından Arda'nın pasında Edin Visca'nın şutu dışarıya gitti.

İlerleyen dakikalarda Başakşehir'in gol arayışları sonuç bulmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 35, Alanyaspor ise 18 yaptı. 11 haftada 12 puan toplayabilen Alanyaspor, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle 5 haftada 6. puanını aldı.

