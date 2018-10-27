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Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.10.2018 20:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller Doukara ve Burak Yılmaz'dan geldi.

Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi 15. dakikada Doukara'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 27. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda Trabzonspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Burak, golü atarak takımını devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü.

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İkinci yarıda iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi. 84'te Burak Yılmaz bir kez daha topu ağları gönderdi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 17, Trabzonspor ise 15 yaptı.

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antalyaspor trabzonspor Souleymane Doukara burak yılmaz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uzundurukan seni bu işe kim başlattı,magazinden falan mı transfer oldun.rodallega iyi oynadı diyorsun,adam kritik pasları atamadı,ormanda kaybolmuş gibi şaşkın şaşkın dolandı sahada.olcay silikti diyorsun,52 deki pasa bak,o paslardan kaç oyuncu atıyor.hemen bir dk sonrasında rodallega alakasız bir topa röveşataya kalkıyor,olcaya vermiyor.ne yapsın bu adam.geçen sene trabzon kazanıyor,gelen yorumlar rıza trabzonla iyi gidiyor,kaybediyor kem küm.bu sene trabzon kazanıyor,gelen yorumlar karamanla trabzon değişti,yeniliyor yine kem küm,penaltımıydı değil miydi.hanginiz adam gibi eleştiriyor
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