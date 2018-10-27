Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi 15. dakikada Doukara'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Mücadelenin 27. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda Trabzonspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Burak, golü atarak takımını devreye 1-1'lik eşitlikle götürdü.
İkinci yarıda iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi. 84'te Burak Yılmaz bir kez daha topu ağları gönderdi ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ofsayt nedeniyle golü iptal etti.
İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 17, Trabzonspor ise 15 yaptı.
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