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Arsenal 3 - 1 Burnley

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.12.2018 18:40 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal evinde Burnley'i 3-1 yendi. Goller Aubameyang (2) ve Iwobi'den geldi.

Arsenal 3 - 1 Burnley

Arsenal, zaman zaman zorlandığı maçta Burnley'i 3-1 mağlup ederken, 3 puanı getiren isim attığı iki golle Pierre Aubameyang oldu.

Arsenal maça hızlı başlarken, 14. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıda bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan Arsenal yine Pierre Aubameyang'ın 48. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti.

Bu golden sonra Arsenal'in farkı daha da artırması beklenirken, Burnley 63. dakikada Ashley Barnes'in golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda Burnley baskını kıramayı başaran Arsenal 90. dakikada Alex Iwobi'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal puanını 37 yaparken, Burnley ise 12 puanda kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Arsenal - Burnley Pierre-Emerick Aubameyang Alex Iwobi

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