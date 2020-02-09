ÖZET İZLE | Bayern Münih - Leipzig maç özeti: 0-0

Bayern Münih, Bundesliga’nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena’da Leipzig'i konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Bayern Münih - Leipzig maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.
Öte yandan Bundesliga’da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.
Musfata Cengiz'den flaş açıklama!
G.Saray 3 puanı 3 golle aldı
Beşiktaş'tan flaş VAR paylaşımı!
Beşiktaş Başkanı hastanelik oldu
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
Talisca'dan virüs açıklaması
Baiano özür diledi
Kar yağışı nedeniyle 9 karşılaşma ertelendi
Olay sözler: Ligden çekilelim
Ersun Yanal'ın tepkisi: Şerefsiz, görmedin desem...
7 gollü çılgın maçta gülen Leverkusen
Ozan Kabak'tan kötü haber
Timsah, Ankara'da yeniden çıkış arıyor
Türkiye'nin efsanesiydi! Yaşam mücadelesi veriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum