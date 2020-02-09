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ÖZET İZLE | Bayern Münih - Leipzig maç özeti: 0-0

ALMANYA HABERLERİ  | 09.02.2020 23:08 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde Bayern Münih, sahasında Leipzig ile 0-0 berabere kalarak liderliğini korudu. Bayern Münih - Leipzig maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET İZLE | Bayern Münih - Leipzig maç özeti: 0-0

Bayern Münih, Bundesliga’nın 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena’da Leipzig'i konuk etti. Çekişmeli geçen karşılaşmada iki takım da bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı. Bayern Münih - Leipzig maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bayern Münih 43 puanla liderliğini sürdürdü. Leipzig ise 42 puanla 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Bundesliga’da bugün oynanması planlanan Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşması ise fırtına sebebiyle ertelendi.

İŞTE BAYERN MUNIH - LEİPZİG MAÇ ÖZETİ


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