Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Bursaspor ile Alanyaspor karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Bursaspor, henüz 2. dakikada Iasmin Latovlevici'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 29'u gösterdiğinde Tunay ile ikinci gole çok yaklaşan ev sahibi, 45+2'de Aytaç Kara ile devreye 2-0'lık skorla önde girdi.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü elinde bulunduran Bursaspor rakibine gol izni vermedi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Bursaspor puanını 12 yaparak, Alanyaspor'u yakaladı.
BURSASPOR 2 - 0 ALANYASPOR
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu
BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Dk. 83 Umut Nayir), Burak Kapacak, Badji, Aytaç Kara, Latovlevici, Tunay Torun (Dk. 74 Furkan Soyalp), Stancu (Dk. 65 Lima)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Tzavellas, Merih Demiral, Nsakala, Efecan Karaca, Maniatis (Dk. 73 Villafanez), Sackey, Djalma Campos, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 76 Augusto)
GOLLER: Dk. 2 Latovlevici, Dk. 45+2 Aytaç Kara (Bursaspor)
SARI KART: Dk. 39 Badji (Bursaspor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
DAKİKA 2: Bursaspor öne geçti. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, ceza sahası sağ çaprazından Tunay Torun'un ters tarafa ortasında sol çaprazda topu kontrol eden Latovlevici, yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
DAKİKA 10: Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında topu kapan Tunay Torun, ceza sahasında kaleci Haydar Yılmaz'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı kalenin solundan auta yolladı.
DAKİKA 26: Aytemiz Alanyaspor savunmasından seken topla sağ kanatta buluşan Burak Kapacak, ceza alanına ortasını yaptı. Tunay Torun'un kafa vuruşunda, Merih Demiral son anda meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
DAKİKA 36: Ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Burak Kapacak'ın ara pasında Stancu, kaleci Haydar Yılmaz'la karşı karşıya kaldı. Stancu'nun şutunda, Haydar Yılmaz topun ağlara gitmesine izin vermedi.
DAKİKA 45+2: Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Latovlevici'nin sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Aytaç Kara, şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz'dan seken top, Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, Haydar Yılmaz'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-0
DAKİKA 58: Sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında Aytaç Kara topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.
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