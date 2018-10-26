Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Bursaspor ile Alanyaspor karşılaştı. Maça fırtına gibi başlayan Bursaspor, henüz 2. dakikada Iasmin Latovlevici'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 29'u gösterdiğinde Tunay ile ikinci gole çok yaklaşan ev sahibi, 45+2'de Aytaç Kara ile devreye 2-0'lık skorla önde girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü elinde bulunduran Bursaspor rakibine gol izni vermedi ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Bursaspor puanını 12 yaparak, Alanyaspor'u yakaladı.

BURSASPOR 2 - 0 ALANYASPOR

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu

BURSASPOR: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Dk. 83 Umut Nayir), Burak Kapacak, Badji, Aytaç Kara, Latovlevici, Tunay Torun (Dk. 74 Furkan Soyalp), Stancu (Dk. 65 Lima)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Tzavellas, Merih Demiral, Nsakala, Efecan Karaca, Maniatis (Dk. 73 Villafanez), Sackey, Djalma Campos, Junior Fernandes, Bobo (Dk. 76 Augusto)